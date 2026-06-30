Vai abrir uma franquia? Veja seis pontos que você deve analisar antes de investir

Abrir uma franquia nunca foi tão popular e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Mesmo com juros elevados, crédito mais caro e um consumo ainda pressionado, o franchising brasileiro segue crescendo acima da economia. O setor acaba de ultrapassar pela primeira vez a marca de R$ 300 bilhões em faturamento, consolidando-se como um dos segmentos mais resilientes do varejo nacional.

O desempenho reforça o interesse de quem busca empreender sem começar do zero. Diferentemente de um negócio independente, uma franquia oferece uma marca conhecida, processos padronizados e suporte operacional. Em contrapartida, exige disciplina financeira, capacidade de gestão e uma escolha criteriosa da rede, fatores que costumam separar operações bem-sucedidas de investimentos frustrados.

Não por acaso, a expansão do setor também vem acompanhada de um aumento no número de investidores de primeira viagem. Muitos enxergam nas franquias uma alternativa para trocar o mercado de trabalho pelo empreendedorismo ou diversificar investimentos, mas acabam subestimando custos, perfil operacional e a realidade do dia a dia de uma unidade.

Para Maurício Galhardo, sócio da F360 e especialista em gestão financeira para franquias, o sucesso começa antes mesmo da assinatura do contrato. A análise do mercado, do próprio perfil empreendedor e da capacidade financeira são etapas tão importantes quanto a escolha da marca. "Optar pelo empreendedorismo de franquias muitas vezes representa redução de riscos, devido ao suporte contínuo da franqueadora e à economia de escala proporcionada pela rede. Por outro lado, é crucial estar atento a referenciais rigorosos, uma gestão financeira robusta e a liderança eficaz de equipes", afirma.

A seguir, confira seis recomendações do especialista para quem pretende investir em uma franquia e aumentar as chances de construir um negócio sustentável no longo prazo.

1. Entenda o modelo de franquia antes de investir

O primeiro passo é conhecer as diferenças entre os formatos de franquia disponíveis no mercado. Hoje, existem operações tradicionais em lojas de rua ou shopping, franquias master, modelos de conversão para quem já possui um negócio próprio e microfranquias, que exigem um investimento inicial menor e podem funcionar até em formato home office.

Segundo Galhardo, cada modelo exige níveis diferentes de dedicação, investimento e responsabilidade. Por isso, entender como cada formato funciona ajuda a evitar escolhas incompatíveis com os objetivos do empreendedor.

2. Avalie seu perfil empreendedor

Antes de escolher uma marca, vale fazer uma análise do próprio perfil. Nem toda franquia combina com qualquer investidor.

O especialista recomenda refletir sobre habilidades de gestão, tolerância ao risco, disponibilidade para acompanhar a operação e objetivos de longo prazo. "Definir objetivos, seja visando liberdade financeira, qualidade de vida, impacto social ou inovação, é importante para alinhar as ações ao que se busca alcançar no empreendedorismo", afirma.

3. Escolha um setor que faça sentido para você

Ter afinidade com o segmento também pesa na decisão. Redes de alimentação, por exemplo, costumam exigir dedicação intensa à operação, enquanto franquias de serviços ou lojas especializadas podem oferecer maior flexibilidade.

Segundo Galhardo, o empreendedor deve considerar não apenas o potencial de faturamento, mas também seu estilo de vida e interesses. Quanto maior o alinhamento com o negócio, maiores tendem a ser o engajamento e a capacidade de enfrentar os desafios da operação.

4. Estude a demanda da região

Antes de assinar um contrato, é fundamental analisar o mercado onde a unidade será instalada. Entender o perfil do consumidor, a concorrência e as tendências locais ajuda a identificar oportunidades e reduzir riscos.

"O empreendedor precisa encontrar um setor com o qual se identifique e que tenha espaço para crescer naquela região. Essa combinação aumenta bastante as chances de sucesso no longo prazo", diz o especialista.

5. Faça as contas além do investimento inicial

O valor necessário para abrir a franquia é apenas uma parte da equação. Também é preciso considerar despesas recorrentes, como royalties, aluguel, folha de pagamento, fornecedores e capital de giro para sustentar a operação até que ela ganhe tração.

Para Galhardo, a análise financeira deve ir além do custo de entrada. "Mais do que o investimento inicial, é importante avaliar a capacidade da rede de gerar lucro sustentável ao longo do tempo."

6. Analise o contrato e aproveite o suporte da franqueadora

Depois de escolher a franquia, começa uma etapa igualmente importante: a negociação contratual. O especialista recomenda que o empreendedor conte com apoio jurídico para analisar as cláusulas antes da assinatura.

Após o fechamento do negócio, o trabalho está apenas começando. Participar dos treinamentos oferecidos pela franqueadora, seguir os processos da rede e aproveitar o suporte disponível são fatores que contribuem para uma operação mais eficiente e aumentam as chances de sucesso.