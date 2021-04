Usiminas lucra R$ 1,2 bi no 1º trimestre e registra Ebitda recorde

A Usiminas reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre, versus prejuízo de 424 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

O resultado foi obtido com uma disparada de 325% na geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda ajustado, para 2,4 bilhões de reais.

No período, o volume de vendas de aço da Usiminas cresceu 20% ante o mesmo período de 2020, para 1,25 milhão de toneladas, enquanto a comercialização de minério de ferro caiu 12%, para 1,94 milhão de toneladas.