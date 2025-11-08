US$ 450, uma boa ideia e um universitário — o início de uma empresa de US$ 250 milhões

Em 2015, Tate Stock era apenas mais um universitário buscando uma alternativa para complementar a renda.

Com US$ 450 no bolso, ele criou artesanalmente um produto inspirado em uma roda de ioga, que em duas semanas geraria US$ 12 mil de receita na Amazon.

O que parecia um negócio improvisado se transformaria, ao longo de uma década, em uma empresa com mais de US$ 250 milhões em vendas acumuladas: a Chirp.

Mais do que uma boa ideia, a trajetória da Chirp se tornou um caso claro de como decisões estratégicas de capital, controle de custos e posicionamento de produto podem definir o rumo de um negócio. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Margem, capital e gestão enxuta desde o início

O protótipo inicial foi simples, com: canos de esgoto e tapetes de ioga. Sem acesso a capital de giro ou linha de crédito, Stock optou por fabricar as primeiras 100 unidades à mão, com apoio da esposa e de colegas de universidade.

Após isso, as rodas esgotaram rapidamente, com faturamento de US$ 12 mil em apenas 14 dias. A margem era alta, e a operação enxuta, levando o retorno a ser imediato.

Durante os três primeiros anos, Stock e a esposa Hannah não tiraram salários. Tudo era reinvestido.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A falta de recursos exigiu escolhas rigorosas e revelou a importância da gestão de fluxo de caixa em fases iniciais. “Fazer as coisas do jeito mais difícil muitas vezes força você a entender seu produto e seus clientes melhor do que qualquer outra pessoa”, afirmou.

A virada estratégica: quando mudar a mensagem vale milhões

A principal inflexão da Chirp não veio com um novo produto, mas com uma decisão de marketing. Stock e a esposa pararam de posicionar a roda como acessório de ioga e assumiram seu uso real, levar — alívio para a dor nas costas.

Essa mudança de narrativa, sem alterar o produto, fez a receita saltar de US$ 180 mil para US$ 4 milhões em seis meses.

Essa ação demonstra o peso que uma estratégia de branding pode ter na performance financeira de um negócio.

A percepção de valor foi redesenhada, e o produto passou a se encaixar em uma categoria com ticket médio maior e maior recorrência de compra.

Compliance fiscal: o erro que custou US$ 6 milhões

Em 2020, com o crescimento explosivo de 400% naquele ano, a Chirp se deparou com uma falha de estrutura tributária, a empresa não havia recolhido impostos sobre vendas nos estados onde operava.

Para resolver o passivo, a Chirp firmou acordos de regularização voluntária e arcou com a conta de US$ 6 milhões pagos com recursos próprios.

O episódio reforça a importância de estruturar corretamente os processos fiscais e regulatórios desde os estágios iniciais, especialmente em modelos de venda diretos ao consumidor.

Em finanças corporativas, falhas como essa impactam diretamente a saúde do negócio — e nem sempre é possível absorvê-las.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS