Urbanic: o app de moda que já conquistou mais de 60 milhões de clientes

Mais que um costume, moda é a expressão pessoal que incorpora o social e até a economia, sobretudo quando é inclusiva e cai bem em todos os corpos e bolsos. Essa é a proposta da Urbanic, que alia tendências atuais e facilidade de pagamento reforçada pelo avanço tecnológico – flagrante na última década e imperativo com a pandemia.

A marca nasceu em Londres com foco no vestuário feminino e ganha popularidade junto aos nativos digitais da geração Z fidelizada nas maiores economias emergentes: Brasil, Índia e Rússia.

Com sua representação brasileira instalada em maio de 2021 em São Paulo, no icônico bairro do Itaim Bibi – polo da nova economia capitaneada por startups e reduto da comunidade financeira –, a fashion tech privilegia o uso de algoritmo de recomendação personalizado para gerenciar e planejar a cadeia de abastecimento de seus produtos e estende ao consumidor sua plataforma digital ancorada no Reino Unido.

A sede da Urbanic é em Londres, mas sua atenção está totalmente voltada para as economias emergentes, onde a população cresce e a disparidade de renda também.

“Evitamos desperdício mantendo estoques zerados e priorizamos a oferta de produtos de qualidade para consumidores que nem sequer são atendidos”, diz James Wellwood, diretor-geral e sócio da Urbanic, que defende a moda inclusiva e que “todos merecem ter acesso a roupas de qualidade”.

Certificação internacional

De Londres vem a inspiração para a marca que não é revendedora ou marketplace. Responsável por um book de 60 milhões de clientes, construído em apenas dois anos desde o lançamento da companhia em 2019 do outro lado do Atlântico, a Urbanic opera um site com certificação internacional de segurança.

E, por meio dele, viabiliza pagamentos pelo sistema Ebanx, um dos mais credenciados da América Latina, criado no Brasil há uma década e que hoje está presente em vários países em que oferece soluções inovadoras a marcas consagradas. Entre elas, Spotify, PlayStation Network, Trip.com, Uber e WordPress.com.

Diretamente de Londres: é de lá que vem a inspiração da marca, que desenvolve as próprias coleções; ou seja, não é revendedora nem marketplace

Alma da marca

Com uma equipe de designers própria sediada em Londres, sempre atenta à movimentação das tendências mundiais de moda – principalmente da região de Mayfair, que é a alma da marca –, a Urbanic pretende cumprir a meta de expansão e crescimento no Brasil e em breve em outros países da América Latina, informa a head de marketing no Brasil, Maria Vasconcelos.

A executiva informa também que a Urbanic planeja, para 2022, instalar um centro de distribuição no país. Hoje, a marca dispõe de pontos de distribuição em vários países.

“Essa é nossa meta para diminuir o tempo de entrega dos produtos como parte do fluxo de uma completa e satisfatória experiência que queremos proporcionar aos nossos consumidores. Acreditamos que para uma empresa ser bem-sucedida no país que se instala é preciso respeitar o background local e cultural, por isso, optamos por oferecer um tratamento ao cliente 100% nacional que nos permite entender sua experiência completa”, afirma.

Diversidade e muitos descontos

Além da diversidade e de uma numeração democrática, que vai de XS a 5X, a fashion tech prioriza uma política de preços acessíveis a todos os estratos sociais de diferentes populações.

Isso é possível graças à boa administração da cadeia logística pautada pela racionalização de estoques – condição fundamental para gestão financeira em tempos de elevação global de taxas de juro – e à ágil distribuição de mercadorias, cujos valores estão também denominados em reais no aplicativo.

Graças à fácil e atraente navegabilidade, o app da Urbanic traz 100.000 itens e novidades diárias de design de moda internacional e urbana, o que a torna um grande shopping online.