Urbana, sofisticada e conectada. Conheça a nova Ford Ranger Black

Feita para um público urbano que se inspira na força do campo. Assim é a Ford Ranger Black, nova versão da Linha Raça Forte para uso na cidade que reúne como atributos estilo, desempenho e tecnologia, sem deixar de lado a conectividade com acesso remoto a várias funções do veículo pelo celular.

Chama a atenção seu visual “black” tanto no exterior como na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, que realçam a sofisticação e a esportividade da Ranger Black. A novidade chegou com um conjunto mecânico formado por motor 2.2 Diesel Duratorq de 160 cv e 385 Nm de torque, transmissão automática, tração 4x2 e suspensão com ajuste especial, garantindo a melhor relação entre desempenho e economia.

Criada para atender um consumidor que não tinha até então uma opção similar no segmento, a novidade vem com itens pensados na usabilidade do motorista, como santantônio esportivo, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira personalizada e rodas de liga leve exclusivas de 18 polegadas.

A lista de equipamentos inclui ainda sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, controle de oscilação de reboque e assistente de partida em rampa. Para completar, sua central multimídia é composta do SYNC® 3, com tela touch de 8 polegadas.

O sistema de conectividade FordPassTM Connect permite controlar pelo celular funções como travamento e destravamento das portas, partida e climatização remota ou com agendamento, hodômetro, autonomia e localização do veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento. A Ranger Black chegou ao mercado brasileiro por 187.990 reais.