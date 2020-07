Unilever mostra que até sorvete pode ser vendido online

O sistema just-in-time ganha um novo significado quando você consegue enviar pedidos online de doces congelados, como sorvetes Magnum com cobertura de amêndoas, para os consumidores, antes que eles derretam.

À medida que os restaurantes são fechados durante a pandemia, diminuindo as vendas fora de casa, a Unilever abraçou o desafio de aceitar os pedidos dos clientes com o clique de um botão, e levar os potes da Ben & Jerry até eles antes de se liquefazerem.

O negócio online da Ice Cream Now da Unilever, iniciado há cerca de três anos, está em pleno andamento, oferecendo sabores como o Netflix and Chill’d da Ben & Jerry. A companhia anglo-holandesa está formando parcerias com empresas como a Domino’s Pizza e Deliveroo para construir uma ampla rede de comércio eletrônico. Como as ondas de calor estimularam a demanda nos últimos meses, a Unilever pôde se adaptar rapidamente às mudanças no comportamento do consumidor, porque já tinha o negócio de sorvetes online pronto.

Isso ajudou a Unilever a desafiar as expectativas dos analistas de uma queda na receita do segundo trimestre devido ao isolamento. O crescimento do consumo doméstico compensou uma queda de 35% nas vendas on-the-go de sorvetes.

“Uma das coisas que observamos é o e-everything“, disse o CEO Alan Jope em uma entrevista à Bloomberg TV. “Muito do crescimento que vimos no ramo de sorvete é de pessoas que tomam sorvete no final de uma refeição como parte de um serviço de entrega em domicílio. Essa é uma tendência que esperamos que continue.”

O sorvete se junta a uma lista de candidatos improváveis ao sucesso do comércio eletrônico. Na década passada, a Nestlé e a Danone construíram negócios que respondiam aos pedidos online de leite em fórmula para mães chinesas que queriam comprar no exterior, depois de problemas de saúde causados por produtos locais. Caixas de areia para gatos também foram um sucesso online, com produtores como a Mars atendendo a clientes que não querem levar uma sacola pesada do supermercado.

A Unilever é a maior fabricante de sorvetes do mundo, com marcas como Klondike e Breyers. Nos últimos anos, expandiu-se para itens de gelato mais sofisticados, como Talenti e Grom.

A Ben & Jerry’s tem sua própria loja online, e os sabores também estão disponíveis por meio de especialistas em entrega de alimentos, como Grubhub e DoorDash, que tiveram um aumento na demanda durante a pandemia, enquanto as pessoas se cansam de cozinhar refeições extras para suas famílias. A sobremesa chega em um refrigerador com gelo seco que a mantém a -79 graus Celsius, frio o suficiente para ficar congelado até a noite da data de entrega, segundo o site.