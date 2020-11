Unilever escolhe Brasil para entrar no mercado pet com xampu e lava-louça

A multinacional britânica de bens de consumo Unilever, conhecida por marcas como a de sabão em pó Omo e a de sorvetes Kibon, escolheu o Brasil para entrar em um novo e bilionário mercado: o de produtos para animais de estimação.

A nova marca, chamada Cafuné, começa com 17 produtos em três linhas: uma de cuidados com os pets (com xampus, condicionadores e lenços umedecidos), outra de higiene (com granulado sanitário e tapetinho higiênico), e uma de produtos de limpeza para a casa de quem tem mascotes (desinfetantes, limpa-pisos e detergentes para lavar utensílios como comedouros e bebedouros). Os produtos foram desenvolvidos em parceria com veterinários e usam extratos naturais, livres de parabenos, corantes ou silicones, e oferecem opções com perfume suave ou sem perfume. Contam com a certificação da ONG internacional de defesa dos animais Peta, que garante que o processo de fabricação da marca não incorre em crueldade de nenhum tipo contra os animais, de maneira direta ou indireta.

O Brasil foi escolhido para o desenvolvimento e lançamento mundial da Cafuné porque tem a segunda maior população de cães e gatos e o segundo maior mercado do segmento pet no mundo, que movimentou 36,2 bilhões de reais nos três primeiros trimestres de 2009. Até 2030, o país deve chegar a ter cerca de 100 milhões de cães e gatos, segundo uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) para o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal.

“Encontramos a necessidade de oferecer algo raro no mercado de pet care no Brasil, produtos que respeitam os animais em sua essência. Queremos fazer com que eles se sintam confortáveis na sua pele e na sua casa, sem humanizá-los”, diz Eduardo Campanella, vice-presidente de marketing da Unilever.