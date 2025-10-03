Uma IA quer ajudar médicos a lidar com intoxicações que causam 45 mil internações por ano no país

No Brasil, estima-se que cerca de 30 mil a 45 mil internações por ano sejam atribuídas à intoxicação causada pela mistura de remédios que não deveriam estar juntos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A Livia Med, uma assistente virtual com base em inteligência artificial (IA), quer resolver o problema.

A plataforma oferece uma análise detalhada de interações medicamentosas, ajudando profissionais de saúde a tomar decisões mais seguras e embasadas em evidências.

A história

A Livia Med foi aberta neste ano, em Porto Alegre, pelos fundadores Nicole Franco, Lucas Oliveira Junqueira e Silva e Fabricio Avini, profissionais com vasta experiência no setor de saúde e tecnologia.

A empresa surgiu de uma colaboração entre a Care Intelligence, uma startup focada em IA escalável, e a DocDoor, especializada em curadoria científica.

Desde então, a Livia Med foi sendo aprimorada e agora é usada por mais de 16 mil médicos em todo o Brasil, além de já estar presente em países como os Estados Unidos e a Colômbia.

A plataforma já tem mais de 130 mil interações medicamentosas e 8,5 mil bulas disponíveis para consulta na plataforma.

É uma "segunda opinião" confiável e imediata, especialmente em questões críticas.

O grande diferencial da Livia Med está na sua especialização. Diferentemente de outras soluções de IA, que operam com modelos generalistas de linguagem, a Livia Med foi desenvolvida com base em fluxogramas clínicos criados e validados por médicos especialistas.

"Cada protocolo e fluxograma presente na Livia Med foi criado por nós, médicos fundadores, com base em situações reais do cotidiano da emergência, das UBSs e dos centros de pronto atendimento", explica Lucas Oliveira Junqueira e Silva, CMO da Care Intelligence e responsável técnico da Livia Med.

A plataforma permite que médicos consultem interações medicamentosas, verifiquem doses, analisem bulas e sigam protocolos clínicos com um simples clique.

O modelo de negócios da Livia Med é feito com base em uma plataforma freemium, que permite o uso gratuito para médicos e estudantes de medicina mediante credenciamento de seu CRM.

A empresa também está expandindo para o mercado B2B, com planos corporativos para hospitais e clínicas, oferecendo licenciamento para integrar a IA diretamente nos sistemas hospitalares e de gestão de saúde.

A plataforma tem sido testada especialmente em ambientes de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, onde a necessidade de uma segunda opinião rápida e precisa é crucial.

Com sua presença consolidada no Brasil, a Livia Med anunciou recentemente sua expansão física para Santa Catarina, com a abertura de um escritório em Florianópolis.

A escolha pela cidade foi estratégica, dada a importância de Santa Catarina no ecossistema de inovação, especialmente na área de saúde digital.

O futuro

Com a expansão já iniciada para Santa Catarina, a Livia Med planeja consolidar a presença no Brasil e internacionalmente.

A empresa quer alcançar 17 mil médicos e estudantes de medicina até o fim de 2025.

Além disso, a empresa está preparando novas versões da plataforma, incluindo planos pagos para profissionais e hospitais.