Uma feira na serra gaúcha mira receitas de R$ 500 milhões em quatro dias com produtos inovadores

O Rio Grande do Sul está em um trabalho, cada vez mais forte, para se consolidar como um polo de inovação. Um exemplo recente é o South Summit, um dos grandes encontros globais do ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta, que parte para sua terceira edição em 2024. Em Porto Alegre, também se fortalecem entidades como o Instituto Caldeira e hubs de tecnologia. Mas não é apenas na capital que há um esforço para falar sobre inovação. A Mercopar, que acontece em Caxias do Sul, na serra gaúcha, tem servido para aproximar a indústria e a inovação. E há bastante tempo. Nesta terça-feira (17), começa a 32ª edição do evento.

Há pelo menos quatro edições, o foco total do encontro é inovação, o que tem ampliado as visitas (e os negócios). “Ao longo de três décadas de atuação ininterrupta, aperfeiçoamos o modelo do evento, trouxemos novas formas de gerar valor para quem vem de fora e criamos novas ferramentas para geração de negócios”, diz o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy. “A realidade de 1992 não é mais a mesma, mas nossa vocação de impulsionar o empreendedorismo, sim”.

A expectativa para 2023 é movimentar 500 milhões de reais em negócios. Em 2022, foram 430 milhões de reais e 35.000 visitantes. Além do faturamento recorde, há outros números no radar da organização da feira:

600 expositores, frente aos 512 do ano passado

285 horas de programação, 85 horas a mais do que ano passado

38.000 metros quadrados, 6.000 metros quadrados a mais que ano passado

Qual a estratégia para aumentar faturamento

Uma das estratégias para atrair público e movimentar os 500 milhões de reais em negócios previstos é criar ambientes temáticos e específicos para cada ação da feira. Na “Mercopar Negócios”, por exemplo, pequenas, médias e grandes empresas terão um espaço para negociação. Um dos principais objetivos é aproximar pequenos fornecedores de grandes companhias. Outro espaço é o “Mercopar Inovação”, em que negócios já consolidados terão contato com startups de segmentos como inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e robótica. É também o espaço onde ocorre o Desafio Sebrae Like a Boss, uma das mais bem-sucedidas batalhas de startups promovidas pelo Sebrae no País. Já o “Mercopar Conhecimento” reunirá os principais palestrantes, levando conteúdo em painéis, palestras e encontros tecnológicos.

Veja algumas das palestras:

Como pequenas empresas estão se digitalizando ao redor do mundo? Com especialistas internacionais discutindo novas estratégias

ESG para Pequenas Empresas

Fórum da Cadeia Automotiva , debatendo como a Inteligência Artificial (IA) pode impactar no setor

Sustentabilidade e inovação - eficiência energética na indústria

ESG e negócios sustentáveis: a nova fronteira da competitividade

Humanização dos negócios: como a tecnologia pode transformar empresas e pessoas

Quando acontece a Mercopar

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a Mercopar chega a sua 32ª edição de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Serão 625 expositores de onze estados brasileiros e dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Canadá, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, Portugal, Taiwan e Turquia. Além disso, 86 startups participarão.