Uma estratégia ousada quase levou empresa à falência - agora vale US$ 9,5 bi: 'Sem medo do risco'

Quando Todd Graves fundou a Raising Cane’s em 1996, ele já conhecia a importância do crescimento rápido e da ousadia financeira. Mas sua experiência com finanças corporativas era limitada e, em 2005, essa limitação quase custou sua empresa.

Para expandir sua rede de restaurantes especializados em frango frito, Graves acumulou dívidas consideráveis, recorrendo a empréstimos privados com juros altos e utilizando essa dívida para garantir empréstimos bancários ainda maiores. O que ele considerava uma estratégia de alavancagem inteligente, revelava-se perigosa – ou, como o próprio fundador descreve: “uma estratégia financeira estúpida”.

Liberadas com exclusividade: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como conquistar essa habilidade de ouro

Mas, quando o furacão Katrina devastou Nova Orleans e quase todos os seus restaurantes fecharam, Graves foi confrontado com a dura realidade das finanças corporativas mal geridas: com receitas paralisadas e dívidas se acumulando, ele corria o risco de não conseguir pagar sua equipe e, pior ainda, enfrentar inadimplência nos financiamentos.

Foto aérea de Louisiana alagada pela passagem do furacão Katrina em 2005 (REUTERS)

Ele poderia vender ações para levantar capital, mas isso significaria abrir mão de controle acionário, algo que ia contra sua filosofia de negócio. Graves decidiu então reunir sua equipe e ser transparente: eles precisavam de um plano para sobreviver.

Essa foi a saída encontrada pelo empresário

Para superar a crise, ele aplicou conceitos essenciais de gestão de crise financeira: controle de danos, negociação com stakeholders e preservação de capital.

Trabalhando de perto com as autoridades de saúde e seus fornecedores, Graves reuniu os funcionários de regiões menos afetadas para liderar esforços de limpeza e logística, e reabriu o primeiro restaurante em apenas duas semanas. A estratégia foi certeira.

Aproveitando o momento, ele captou fluxo de caixa suficiente para manter a empresa e continuar pagando suas dívidas — sem precisar abrir mão de participação acionária.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

As finanças corporativas foram decisivas

Esse aprendizado redefiniu a relação de Graves com as finanças corporativas. Ele percebeu a importância de reservas de segurança para momentos de crise e a necessidade de avaliar cuidadosamente a estrutura de capital da empresa.

Todd Graves: como transformar rejeições em um negócio bilionário (Sean Gardner | Getty Images Entretenimento | Getty Images)

Agora, mantendo um fundo pessoal para contingências, Graves reflete sobre a importância de não sacrificar o controle de uma empresa pela rápida expansão. "Se você acredita no seu negócio, pense duas vezes antes de vender ações. Trabalhe duro e preserve o valor que você construiu”, afirmou ele em uma entrevista para a CNBC.

Com uma fortuna avaliada em US$ 9,5 bilhões, ele usa sua experiência para aconselhar empreendedores sobre os riscos de uma estratégia de alavancagem excessiva.

"Não se meta em um problema financeiro ruim. Apenas desacelere o crescimento da sua empresa. Você chegará a um ponto, se for bem-sucedido, em que poderá realmente crescer e terá seu próprio dinheiro para financiar o negócio." Todd Graves, empresário fundador da Raising Cane’s

Hoje, o sucesso de Graves é mais que números. Sua empresa, além de gerar receita robusta, investe em filantropia e valoriza o desenvolvimento das pessoas. Ele vê o sucesso não apenas no lucro, mas em construir uma cultura forte e devolver à sociedade, com a Raising Cane’s já tendo doado mais de US$ 140 milhões para causas comunitárias.

“O verdadeiro sonho americano é alcançar o sucesso financeiro que permite ajudar outros a prosperar também”, diz ele. Para Graves, essa trajetória representa não apenas uma história de resiliência, mas um caso de aprendizado profundo sobre finanças corporativas, crescimento sustentável e controle de risco.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

Mas como desenvolver habilidade em finanças?

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS