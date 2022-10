Uma das mentes mais brilhantes do marketing brasileiro quer trabalhar para o seu negócio; veja como

Com passagens por grandes marcas como Novartis, P&G, Ferrero e McDonald's, João Branco é hoje uma das mentes mais brilhantes do marketing digital brasileiro. Depois de bater recordes de vendas em todas as empresas pelas quais passou, o executivo está em busca de uma nova missão: alavancar o SEU negócio.

“Marketing é tudo que está no meio entre alguém que vende e alguém que compra”, explica João em suas redes sociais. Para o especialista, o motivo pelo qual milhares de negócios param de prosperar está relacionado à falta de domínio dos 4 pilares essenciais do processo de vendas.

Entendendo as principais queixas de marqueteiros, empresários e executivos - e sabendo como resolvê-las -, João Branco apresenta seu mais novo projeto: a Imersão Marketing ao Máximo.

Imersão Marketing ao Máximo

Idealizado pela EXAME, a Imersão Presencial Marketing ao Máximo é uma oportunidade para empresários e donos de negócios lapidarem as suas estratégias de vendas, gerando mais lucro, mais reconhecimento de marca e mais senso de propósito para o seu negócio.

Durante a Imersão, João Branco irá apresentar os 4 pilares do processo de vendas e você irá entender como aplicar cada um deles no seu negócio. São eles:

Para quem você vende: como encontrar o seu público e vender o produto certo para ele;

O que você vende: como entender de verdade o que você está vendendo e qual transformação isso está gerando nos clientes;

Como você vende: as estratégias de vendas campeãs usadas pelos maiores players do mercado;

Por que você vende: como encontrar o seu propósito pessoal (e o de sua empresa) para criar um negócio duradouro.

Por ser uma mentoria exclusiva e com poucas vagas, você terá a oportunidade de passar dois dias inteiros fazendo networking e conversando cara a cara com o responsável por vender bilhões de reais nas maiores empresas do Brasil.

Data, local e funcionamento do evento

O evento acontecerá em São Paulo, nos dias 5 e 6 de novembro, no Hotel Unique, um dos hotéis mais luxuosos da capital. A imersão será realizada em uma sala exclusiva e possui café da manhã, almoço, coffee break e happy hour incluídos.

Ao longo dos dois dias do evento, você terá sessões onde poderá conversar diretamente com João Branco e outros dos maiores experts do mercado para tratar do processo de marketing e vendas do seu negócio específico.

Essa é a sua oportunidade de ter as mentes mais brilhantes do Brasil trabalhando por você - e com você - para identificar gargalos, pontos cegos e oportunidades de melhoria que podem levar o seu negócio para o próximo nível.

Para quem é a Imersão Marketing ao Máximo?

A imersão foi pensada para empresários que querem levar suas vendas e seus lucros para um novo patamar, e ainda melhorar o reconhecimento de marca do seu negócio; para marqueteiros cujas campanhas de vendas estão “patinando” ou perdendo relevância e espaço de mercado; e também para CMOs que querem superar suas metas de vendas e faturamento e alcançar os melhores resultados da história da empresa.

Conheça a trajetória do seu mentor

João Branco tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, trabalhando com grandes marcas como Novartis, P&G e Ferrero. Desde 2014 é CMO do McDonald 's, onde lidera os times de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. A equipe já bateu todos os recordes de vendas da história do Big Mac.

Em 2021, o executivo foi eleito um dos 10 melhores CMO's do Brasil pela Forbes. Tem graduação em Administração pela USP e dois MBAs, um em marketing pela ESPM e outro em Administração pela FGV.

Também estudou em universidades internacionais, como a Wharton School, da Universidade da Pennsylvania, e a Kellogg School of Management, da Northwestern University. Além de liderar o time de marketing do McDonald 's, João Branco é autor do livro “Dê propósito: Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado”.

