Uma das maiores cooperativas do Sul do país lança metas rumo ao carbono zero

A história da Frimesa começou em 1977, quando quatro cooperativas reuniam 6,8 mil produtores no sudoeste do Paraná com a missão de assegurar a eles uma renda justa. Mais de quatro décadas depois, a central, que hoje reúne cinco cooperativas que atuam nas cadeias de carne suína e lácteos, segue com o mesmo propósito, mas agora pautado em compromissos ESG de curto, médio e longo prazo.

Os planos de uma das maiores cooperativas do Sul do país para zerar as emissões de carbono direto até 2040 foram anunciados em agosto, durante o Fórum ESG em Curitiba, no Paraná. “Por sua própria natureza, o sistema de cooperativismo já traz embutido muito do social e da governança. Agora, soma-se a esses pilares a preocupação com as questões climáticas e ambientais”, diz Elias José Zydek, presidente executivo da Frimesa.

Além dele, o evento contou com uma palestra sobre créditos de carbono com o professor Carlos Roberto Sanquetta, uma das maiores autoridades brasileiras em aquecimento global, e com a participação de empresas como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e BRDE, que debateram sobre linhas de crédito, exigências e potenciais do setor. Copersucar, Klabin, Outback, Sodexo e a Associação Paranaense de Supermercados também marcaram presença com seus cases de sucesso.

Metas ESG

Entre os planos da Frimesa está o de implementar até 2025 práticas de biossegurança em 80% de suas granjas de suínos (são 15 mil porcos abatidos por dia), além de reduzir em 25% o número de acidentes graves, reutilizar até 10% da água do manejo das criações, e implementar políticas de bem-estar animal.

Para 2030, os objetivos vão além. A Frimesa se compromete a universalizar a rastreabilidade da cadeia de suprimentos, atingir a meta de 95,7% das fontes de energia provenientes de recursos renováveis nas indústrias, e ter mulheres e outras minorias em pelo menos 30% dos cargos de gestão. “Temos fábricas com mais de 7 mil colaboradores. Nosso desafio maior é educar para a diversidade neste ambiente”, comenta Zydek.

Vencidas as barreiras, a sensação de missão cumprida da Frimesa virá em 2040, com a neutralização de 100% das emissões de carbono no escopo 1 (gases produzidos diretamente pela atividade da empresa), e a redução, pela metade, do uso de embalagens plásticas.