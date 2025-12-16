Uma crítica de bilhões: como essa empresa mudou de estratégia e virou líder em pagamentos digitais

O empreendedor Danny Shader, fundador da PayNearMe, consegue apontar exatamente o momento em que sua empresa decolou, e não foi após uma rodada de investimentos ou lançamento de tecnologia.

Foi após ouvir um cliente irritado chamar seu chefe de produto de “idiota” por não oferecer pagamentos com cartão. Criada em 2009, a PayNearMe surgiu como uma solução para consumidores pagarem contas e empréstimos em dinheiro vivo em lojas de conveniência, como 7-Eleven e Dollar General.

Mas o modelo, embora pioneiro, esbarrava em um teto: o dinheiro representava apenas de 3% a 5% dos fluxos financeiros das empresas atendidas.

Shader, um fundador experiente com passagens por empresas vendidas à Amazon, Motorola e Netscape, resistiu por anos à ideia de expandir os métodos de pagamento.

Ele temia competir diretamente com gigantes como JPMorgan e Fiserv. No entanto, a crítica do cliente acendeu o alerta: havia uma demanda reprimida gigantesca que a empresa estava ignorando. As informações foram retiradas da Inc.

De uma crítica ao reposicionamento estratégico

A mudança de rota começou em 2015. A PayNearMe passou a investir pesado em desenvolvimento tecnológico e contratou novos times para viabilizar o que viria a ser a maior virada de sua história: o lançamento, em 2018, de uma plataforma completa de pagamentos digitais, integrando dinheiro, cartão e transferências bancárias, tudo em uma única solução.

Essa transformação exigiu não apenas visão estratégica, mas decisões financeiras estruturantes. O investimento em tecnologia, produto, equipes e infraestrutura foi sustentado por rodadas de capital. Só em 2024, a empresa levantou US$ 45 milhões em uma Série D liderada pela Queensland Investment Corporation. No mês seguinte, captou mais US$ 50 milhões adicionais para continuar expandindo.

Hoje, a PayNearMe processa mais de US$ 50 bilhões em pagamentos por ano — e a maior parte desse valor já não envolve dinheiro físico. Sua receita cresce mais de 40% ao ano, e a base de clientes saltou de 16 mil para mais de 20 mil empresas em apenas um ano.

Como transformar feedback em vantagem competitiva

O crescimento da PayNearMe também reforça a importância de revisar constantemente modelos de negócio e reposicionar o core da operação a partir de sinais do mercado. Ao atender clientes que pediam por soluções integradas e flexíveis, a empresa ampliou seu market share e consolidou sua reputação como provedora confiável.

Essa capacidade de adaptação é, hoje, um dos ativos mais valiosos em empresas de alto crescimento.

