Um simples projeto de faculdade feito em 1 hora já fatura 6 dígitos por mês: ‘Foi uma decisão fácil’

Hyla Nayeri e Adrien Bettio, colegas de faculdade, decidiram criar uma marca de moda praia em apenas uma hora, batizando o negócio de 437 (referência à casa universitária onde moravam).

O que parecia um projeto improvisado rapidamente cresceu e, poucos anos depois, tornou-se uma marca consolidada no segmento de moda esportiva, com milhões em vendas.

O impulso inicial veio da vivência das duas na Europa, onde identificaram lacunas no mercado de biquínis e decidiram trazer o conceito para a América do Norte. Mais tarde, uma mudança estratégica no portfólio — da moda praia para a esportiva — garantiu escalabilidade e maior estabilidade financeira. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Gestão financeira como ponto de virada

Se por um lado a demanda crescia, por outro a falta de fluxo de caixa se tornou um dos maiores obstáculos. A 437 chegou a enfrentar o dilema de não conseguir financiar simultaneamente estoques de moda praia e o desenvolvimento de roupas esportivas.

A solução exigiu uma decisão estratégica difícil, que significava abandonar a moda praia e apostar exclusivamente na esportiva, categoria que já apresentava crescimento acelerado. A mudança não apenas reduziu a pressão sobre o capital de giro, como também abriu espaço para projeções financeiras mais robustas.

Hoje, a empresa registra crescimento médio de 3,5 vezes ao ano no segmento de moda esportiva e projeta expansão de 300% no EBITDA em relação ao ano anterior.

Da sobrevivência ao lucro consistente

Nos primeiros dois anos, Hyla e Adrien trabalharam sem remuneração, morando com os pais e reinvestindo tudo no negócio.Após três meses de receita consistente de US$ 20 mil, alugaram um apartamento que funcionava também como escritório e estoque e, pouco depois, atingiram seis dígitos em faturamento mensal e começaram a se pagar.

Construção de cultura e inovação no trabalho

Hoje, a 437 mantém uma equipe pequena, composta inteiramente por mulheres de 24 a 43 anos, que cuidam desde o design até a cadeia de suprimentos. O modelo enxuto garante agilidade e proximidade nas decisões estratégicas.

Hyla e Adrien transformaram um improviso universitário em uma marca global. O sucesso da 437 reforça que decisões financeiras estratégicas, mesmo quando difíceis, podem definir o futuro de uma empresa.

A trajetória da 437 de projeto universitário improvisado para marca com seis dígitos mensais demonstra como decisões estratégicas difíceis sobre alocação de capital podem ser determinantes para a sobrevivência e escalabilidade de negócios emergentes.

