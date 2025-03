Um novo superciclo tecnológico? Esta futurista prevê que todos terão um gêmeo digital de IA

O mundo está entrando em um novo superciclo tecnológico. É isso que revela o 17º Relatório Anual de Tendências Tecnológicas, divulgado pelo Future Today Institute.

Amy Webb, fundadora do instituto, explicou que, ao contrário dos superciclos do passado, que eram impulsionados por uma única tecnologia, o atual acontece em múltiplas frentes. "Estamos no início de algo que vai remodelar a civilização humana", disse Webb no evento South by Southwest 2025.

Segundo ela, a inteligência artificial é o motor dessa revolução. Empresas e governos precisam decidir como lidar com essa tecnologia, incluindo a discussão sobre modelos abertos ou fechados. Enquanto modelos fechados, como o da OpenAI, garantem mais segurança, também são menos transparentes. Já os modelos abertos podem ser manipulados com mais facilidade.

Apostas para o futuro

Entre as grandes apostas está a tecnologia dos gêmeos digitais, que cria cópias virtuais de edifícios, cidades e até mesmo corpos humanos. Isso pode revolucionar setores como construção civil e medicina, permitindo simulações avançadas antes da implementação no mundo real. No entanto, esse avanço também levanta questões sobre privacidade e segurança das informações pessoais.

A IA também está mudando a forma como consumimos. A polêmica recente sobre a precificação dinâmica da rede de fast food Wendy's mostrou como os algoritmos podem influenciar os preços ao longo do dia. Embora a empresa tenha esclarecido que não usaria essa técnica da forma especulada, a tendência é que a IA continue transformando o varejo e outros setores.

Além da IA generativa, Webb aponta a biologia generativa como a próxima fronteira. Com avanços nessa área, poderemos ter medicamentos e tratamentos personalizados no futuro, trazendo uma revolução para a saúde. Assim como na Revolução Industrial e na ascensão da internet, estamos diante de uma mudança que vai impactar todos os aspectos da nossa vida.

Esse superciclo tecnológico já está moldando a economia, o trabalho e a sociedade. Para os profissionais, isso significa que dominar a inteligência artificial não é mais um diferencial, mas uma necessidade. Quem souber aproveitar essa revolução terá mais oportunidades para crescer e se destacar no mercado.

