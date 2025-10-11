Um erro quase levou à falência essa marca de camisetas – mas agora ela deve faturar US$ 250 milhões

Por trás da marca de camisetas que promete um ajuste perfeito ao corpo, existe uma montanha-russa de altos e baixos que quase levou a True Classic ao fim. As informações são de uma reportagem publicada pela CNBC.

Em 2019, o empresário Ryan Bartlett, com zero experiência em moda, partiu para um negócio um tanto arriscado ao lado de seus amigos Nick Ventura e Matthew Winnick: eles investiram modestos US$ 3.000 para criar uma linha de roupas masculina que, segundo ele, faltava no mercado.

A proposta da empresa era desenvolver camisetas que não esticam, não encolhem e caem bem em qualquer tipo de corpo – mas, claro, com um preço acessível.

O público respondeu rápido: a True Classic faturou US$ 26.000 no primeiro mês, mostrando que as pessoas realmente queriam aquelas camisetas. O sucesso inicial parecia um sonho, mas também trouxe uma confiança que quase custou a empresa. “No começo, a confiança foi a chave para o nosso sucesso”, reflete Bartlett, “mas depois quase nos destruiu”.

O erro que quase afundou tudo

Em 2021, confiantes e prontos para voar mais alto, Bartlett e sua equipe deram um passo arriscado – e gigantesco. Ao encomendar o estoque para o ano, decidiram pedir muito mais do que realmente poderiam vender. Resultado? Uma dívida impagável, roupas empilhadas e Bartlett encarando um dilema financeiro que poderia significar o fim da True Classic.

"Foi a decisão mais estúpida que tomamos" admiteRyan Bartlett, cofundador e CEO da True Classic

Durante quase dois anos, Bartlett, Ventura e Winnick foram obrigados a cortar margens de lucro, a negociar pagamentos de juros e a buscar financiamento para salvar a marca. “Era terrível pensar que o que poderia nos tirar do mercado era justamente o que nós achávamos ser uma aposta certeira”, conta.

Para evitar a catástrofe, a True Classic precisou de um verdadeiro “resgate”. O trio recorreu à Wayflyer, uma financiadora que oferece crédito para startups de e-commerce. E, com o apoio de um financiamento bem estruturado e fornecedores dispostos a negociar, Bartlett e sua equipe começaram a ver a luz no fim do túnel.

“Aprendemos da pior maneira que não dá para confiar apenas no instinto”, explica Bartlett. A empresa, que antes apostava em projeções ousadas, hoje opera com um planejamento “super meticuloso”, nas palavras dele. Eles contrataram uma equipe de planejamento de demanda e diversificaram suas operações para conquistar mercados internacionais. Hoje, as vendas internacionais já representam 30% da receita da True Classic.

A visão de longo prazo

Com o planejamento financeiro em ordem, Bartlett sonha agora em transformar a True Classic em uma empresa bilionária, mas de uma forma bem mais meticulosa. “Hoje, quando fazemos apostas, tudo é super detalhado, e apostamos em cenários mais conservadores”, ele explica. “Se o estoque acabar, que seja – o que importa é que não ficamos com dívidas impagáveis.”

O caminho da True Classic é uma lição prática de finanças corporativas para empreendedores: o instinto pode ser um aliado poderoso, mas nada substitui uma gestão financeira sólida e um planejamento estratégico embasado.

