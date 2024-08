Um dos SUV's mais vendidos e premiados do mundo, RAV4 ganha nova versão Plug-in Hybrid

A Toyota é líder global em veículos eletrificados, e deu mais um importante passo tecnológico para impulsionar a descarbonização e os seus elevados índices de eficiência energética e desempenho no Brasil, onde é pioneira no desenvolvimento de carros híbridos.

Desde abril, a marca comercializa o RAV 4 Plug-In Hybrid XSE, o seu primeiro modelo capaz de ser recarregado em fontes externas de eletricidade.

A versão híbrida plug-in do Toyota RAV 4 combina assim o motor a combustão e três propulsores elétricos proporcionando a melhor eficiência energética com baixo consumo de combustível e excelente autonomia.

Consumo de combustível: 35 km/l na cidade

Embora seja um veículo imponente, o Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE surpreende pela eficiência de seu conjunto motriz. A média estimada de consumo de gasolina é de surpreendentes 35 km/l na cidade e de 30 km/l na estrada (sim, ele “gasta” menos na cidade por utilizar mais o motor elétrico). São números impressionantes para um SUV desse porte.

Consumo de gasolina do Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE: SUV roda até 35 km/l na cidade e de 30 km/l na estrada (Toyota/Divulgação)

Nada de ficar parado

O Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE pode chegar a uma autonomia de até 965 km em uso urbano, de acordo com a metodologia de cálculo do Inmetro. O destaque é o modo EV (totalmente elétrico), que tem uma autonomia de 55 km com a bateria totalmente carregada.

Embora o consumo de combustível possa variar de acordo com os hábitos de condução e condições de uso do veículo, é possível atingir em torno de 50% de economia de consumo de combustível em comparação com um automóvel convencional, sem qualquer tipo de tecnologia híbrida.

Mesmo com médias impressionantes de consumo, o novo RAV 4 Plug-In Hybrid XSE não abre mão do desempenho. O motor de 2,5 litros de quatro cilindros a gasolina, que gera 185 cv de potência e 227 Nm de torque, é combinado a um câmbio automático CVT e a três motores elétricos, um dianteiro (de 182 cv e 270 Nm) e um traseiro (54 cv e 121 Nm). Esse conjunto fornece 306 cv de potência combinada, suficiente para o SUV acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6 segundos.

Aproveitando o melhor do sistema híbrido plug-in

O sistema híbrido do Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE pode utilizar somente os motores elétricos para tracionar o veículo a velocidades de até 135 km/h. Acima disso, o motor a combustão entra em ação para entregar mais potência em situações de maior demanda (em uma ultrapassagem, por exemplo) ou atuar como um gerador para recarregar a bateria.

O SUV possui quatro modos de condução: ECO, prioriza a economia de combustível e energia da bateria; Normal, indicada para o uso diário; Sport, prioriza o desempenho e, consequentemente, eleva o gasto de gasolina e eletricidade; e o EV, que aciona apenas os motores elétricos ideal para deslocamentos curtos e condução urbana, onde a velocidade é relativamente baixa e a eficiência do motor elétrico pode ser aproveitada, reduzindo assim o consumo de combustível e as emissões.

Recarga simples

Como ocorre com qualquer outro veículo híbrido plug-in o Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE atinge sua melhor autonomia quando a bateria está totalmente carregada. Após certo nível do consumo da bateria, o funcionamento do veículo é de um híbrido Toyota. O sistema gerencia todas essas condições de forma automática, não necessitando nenhuma intervenção do motorista durante a condução.

Para facilitar a vida do cliente, o Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid XSE vem equipado com um carregador portátil convencional de 2,3 KW e um wallbox de 7,4 KW, que possibilita recarregar a bateria em até 3 horas.

O processo de recarga é simples: basta conectar o plugue do cabo do carregador ou do wallbox no conector localizado na lateral traseira do lado direito do carro e observar a luz indicadora no carregador, que mostra se o carregamento está em andamento ou já foi concluído. Também é possível verificar o andamento do carregamento no painel de instrumento do RAV.

O Toyota RAV vem com um head-up display que projeta as informações do carro no para-brisa.

Toyota Safety Sense

Além da tecnologia híbrida plug-in, o novo Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid conta ainda com avançadas tecnologias de auxílio à condução.

O Toyota Safety Sense (TSS), é um pacote de segurança ativa com a finalidade de prevenir/mitigar colisões frontais, com diversos itens como:

Assistente de Pré-Colisão – PCS (Pre Colision System)

Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo – ACC (Adaptative Cruise Control)

Sistema de Alerta de Mudança de Faixas com Assistente de Permanência – LDA (Lane

Departure Alert) e LTA (Lane Tracing Assist)

Farol Alto Automático – AHB (Automatic High Beam)

7 airbags

Alerta de ponto cego

O SUV da Toyota também entrega conforto, conveniência e tecnologia com itens como aquecimento dos bancos dianteiros, computador de bordo com tela TFT colorida de 12,3 polegadas; Head-up Display, central multimídia Display Áudio de 10,5 polegadas com conexão via Android Auto e Apple CarPlay.

Manutenção e garantia

O sistema híbrido plug-in pode parecer algo muito complexo em termos de manutenção, mas as revisões do Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid são similares às de um modelo convencional a combustão, adicionando apenas a inspeção do fluido de arrefecimento da unidade conversor/inversor e troca do filtro de ar do sistema de arrefecimento da bateria.

A Toyota já comercializou mais de 20 milhões de automóveis eletrificados em todo o mundo, o que a posiciona como líder global nesse segmento

Para assegurar a qualidade de seus produtos e garantir a tranquilidade dos clientes, a Toyota oferece cinco anos de garantia para todos os seus veículos e um acréscimo de três anos ou 200 mil km (o que ocorrer primeiro) para o sistema híbrido/elétrico.

Os brasileiros também contam com o apoio e os serviços de um pós-venda de excelência na qualidade e prestação de serviço, reconhecidos pelos clientes. O objetivo é proporcionar experiência completa e de excelência na compra, manutenção e recompra de um modelo Toyota.

Pioneira na eletrificação

A Toyota é líder global em eletrificados com mais de 20 milhões de veículos comercializados, que contribuíram cumulativamente para uma redução de mais de 160 milhões de toneladas de CO 2 .

No Brasil, a fabricante celebra em 2024 11 anos da introdução do primeiro veículo híbrido do mercado nacional. O Prius, lançado em 2013, colaborou para a popularização de uma tecnologia até então desconhecida no país. Seguindo uma trajetória de pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias, a Toyota também foi a primeira a lançar, em 2019, o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla sedã, e que também equipa o SUV Corolla Cross desde 2021.

Atualmente, a Toyota e a Lexus correspondem por 40% dos modelos eletrificados em circulação nas ruas do Brasil.

Até 2026, a fabricante investirá R$ 5 bilhões na produção de um novo veículo compacto híbrido flex, com produção prevista para 2025, e desenvolverá outro modelo com a mesma tecnologia especialmente para o Brasil. Paralelamente, a montadora realiza no país testes pioneiros com a tecnologia híbrida plug-in utilizando etanol, que estão associados a uma possível futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel). Tais iniciativas reforçam o compromisso da Toyota com a inovação e a sustentabilidade no mercado brasileiro.