U+Festival debate protagonismo econômico de mulheres acima dos 50 anos

As constantes mudanças na pirâmide etária do país mostram a importância da criação de políticas de inclusão e normas econômicas que considerem uma população mais madura, inclusive no mercado de trabalho. Apenas no Brasil, já são mais de 30 milhões de mulheres com 50 anos ou mais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para debater o protagonismo dessas mulheres na economia e na sociedade como um todo, acontece nesta terça (01) o lançamento do U+ Festival, movimento voltado às mulheres com idade a partir de 50 anos e criado por profissionais de diferentes setores.

O evento de lançamento acontecerá em São Paulo, e será transmitido partir das 17h pelo canal do U+ Festival no YouTube.

Sobre o que é o U+ Festival

A realidade da chamada "economia prateada" traz inúmeras possibilidades, a começar pela avaliação criteriosa de marcas, que passam a entender ao potencial econômico de pessoas mais velhas no mercado de consumo. No entanto, é um cenário que também gera preocupações, especialmente para as mulheres. Diante disso, o U+ Festival se propõe a debater os principais desafios e oportunidades para essa faixa etária.

Assuntos como sexualidade e maturidade serão pautas do evento de lançamento do projeto em painel comandado pelas especialistas Juliana Schulze, Ana Canosa e a convidada Isabel Dias.

“Nós estamos vivendo o boom da economia prateada no mundo (conjunto de produtos e serviços que atendem pessoas 50+). Nosso movimento pretende impactar 20 milhões de mulheres no Brasil até março de 2023. É preciso dar voz, entender e atender as demandas dessas mulheres que ainda se sentem invisíveis perante as marcas.”, diz Bete Marin, cofundadora do U+ Festival.

O U+ Festival também se propõe a discutir a criação de serviços e produtos para mulheres acima de 50 anos e o protagonismo feminino em campanhas publicitárias, por exemplo.

Quando acontece o U+ Festival?

O U+ Festival será realizado em março de 2023, nos formatos presencial e online. A programação contará com palestras, painéis, roda de conversas, oficinas, experiências, desfile, exposições e muita diversão para falar sobre temas como:

menopausa

sexualidade

atualidades

empoderamento

A proposta, segundo organizadores do evento, é criar uma comunidade de acolhimento, escuta ativa, informações e dicas valiosas.