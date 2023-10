UBS veta viagens de trabalho para funcionários do Oriente Médio

O UBS vetou viagens de trabalho ao seu pessoal no Oriente Médio e adiou um evento de gestão de fortunas que seria realizado no Qatar este mês, diante da escalada do conflito entre Israel e Hamas.

O banco suíço, com centenas de funcionários em países como Emirados Árabes Unidos e Qatar nas áreas de gestão de fortunas e banco de investimento, disse aos funcionários para interromperem as viagens de negócios na região, segundo um memorando interno visto pela Bloomberg e confirmado por um porta-voz do UBS. O porta-voz também confirmou que o UBS está cancelando viagens de negócios e eventos no Oriente Médio.

As restrições são a medida mais extensa já tomada por um banco global, depois que uma incursão sem precedentes de militantes do Hama em Israel no sábado desencadeou uma guerra que já matou mais de 1.200 israelenses e cerca de 900 palestinos. Alguns bancos de Wall Street, incluindo JPMorgan e Morgan Stanley, disseram aos funcionários em Israel para trabalharem de casa.

O UBS é um dos maiores gestores de fortunas no Médio Oriente e o credor suíço está interessado em expandir ainda mais sua presença na região após a aquisição do Credit Suisse.

No início deste ano, o banco promoveu Niels Zilkens para liderar o negócio de wealth management no Médio Oriente.