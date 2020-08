Uber tem impacto na pandemia, mas vê receita de entregas dobrar

Clientes da Uber isolados em suas casas mais do que dobraram pedidos ao serviço da empresa voltado à entrega de comida no segundo trimestre, mas a demanda por viagens no aplicativo de mobilidade urbana teve apenas uma recuperação marginal.

A empresa disse que apesar desses desafios maiores está mantendo objetivo de ser lucrativa em uma base ajustada antes do final de 2021, graças a rigorosas medidas de corte de custos. A Uber teve resultado negativo medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 837 milhões de dólares no segundo trimestre.

As corridas da Uber, no passado responsáveis por quase dois terços de sua receita, tiveram alta de 5 pontos percentuais em relação ao seu pior momento em abril, mas continuaram em queda de 75% em relação ao ano passado.

O presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, disse a analistas que a recuperação depende da capacidade de diferentes países de conter o vírus, algo que até agora está sendo liderado pela Ásia, excluindo a Índia.

A empresa teve prejuízo líquido de 1,8 bilhão de dólares no trimestre de abril a junho, incluindo taxas relacionadas à demissão de 23% de sua força de trabalho global durante um período em que as infecções pelo novo coronavírus continuaram a se espalhar nos Estados Unidos, o maior mercado da Uber.

O número de usuários ativos da plataforma nos 69 países em que a Uber opera caiu quase pela metade, indo a 55 milhões, ante 99 milhões no mesmo período de 2019.

A receita do Uber no segundo trimestre caiu 29%, para 2,24 bilhões de dólares em relação ao ano anterior, superando a estimativa média dos analistas de 2,18 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

A receita no Uber Eats dobrou para 1,2 bilhão de dólares, impulsionada por uma maior demanda por entregas de refeições, já que os norte-americanos continuam em grande parte isolados em suas casas. A unidade registrou um prejuízo Ebitda ajustado de 232 milhões de dólares no segundo trimestre. O diretor financeiro da Uber, Nelson Chai, disse que a empresa espera que o prejuízo no terceiro trimestre seja praticamente o mesmo.

O segmento de transporte urbano da empresa permaneceu afetado pela crise do coronavírus, com a receita nos Estados Unidos e no Canadá, maior mercado combinado, caindo 1,25 bilhão de dólares. No entanto, a unidade de transporte foi o único segmento que gerou um Ebitda ajustado positivo, de 50 milhões de dólares.