Uber lança plano de assinatura e dá descontos em corridas e entregas

A Uber lança nesta terça-feira, 11, no Brasil o Uber Pass, plano de assinatura que abrange todos os serviços da Uber, como viagens de carro, Eats e entregas de supermercados pelo aplicativo Cornershop.

“Lançar o Uber Pass é uma forma de completar nossas entregas ao mesmo tempo em que oferecemos ao cliente benefícios exclusivos e economia, algo ainda mais essencial em tempos de pandemia”, diz George Gordon, diretor da Uber para a América Latina, em entrevista exclusiva à EXAME.

Para o divulgar o lançamento, a empresa permite o teste durante um mês grátis e 10% de desconto em um pedido no Eats. Depois a mensalidade custa R$ 24,99 e dá direito à entrega grátis em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ 30; entrega grátis em todos os pedidos de Cornershop de mais de R$ 100; 10% de desconto em todas as viagens de UberX, em qualquer cidade do país; e atendimento preferencial nos canais de suporte da Uber.

O Brasil é o segundo país a receber a novidade, depois apenas dos Estados Unidos. “O Brasil é um país muito importante para os negócios da Uber, somente com a modalidade X de corridas temos 22 milhões de usuários ativos. Estamos muitos animados com o lançamento e buscando constante inovação para a região”, afirma Gordon.

Com o objetivo de ser acessível, não é preciso ter cartão de crédito para comprar o serviço. Com o Uber Cash, cartão que pode ser adquirido em lotéricas e lojas, é possível adicionar um saldo na carteira eletrônica do aplicativo e contratar o Uber Pass. O cancelamento também pode ser feito em qualquer momento.

Pandemia

Na última quinta-feira a Uber registrou uma queda de 29% na sua receita no trimestre, para US$ 2,2 bilhões, em comparação com o ano passado. Com o distanciamento social o número de viagens caiu, enquanto de pedidos delivery cresceu. No Brasil, novos serviços foram anunciados na tentativa de frear os danos. Um exemplo é a Flash, categoria que permite envio de itens pessoais.

Em abril, a empresa informou que iria oferecer uma assistência financeira por 14 dias a qualquer motorista ou entregador diagnosticado com o novo coronavírus ou que tenha quarentena solicitada por um médico. Além da ampliação da cobertura da política de assistência financeira para os motoristas parceiros, e reembolso do álcool gel, máscaras e luvas.