Twitter é processado por demissões em massa e sem aviso de Musk

O Twitter foi processado pelo plano de Elon Musk de eliminar cerca de 3,7 mil empregos da plataforma de mídia social. Trabalhadores alegam que a empresa não cumpriu os requisitos de aviso prévio, violando leis federais e da Califórnia.

Uma ação coletiva foi protocolada na quinta-feira no tribunal federal de São Francisco.

O Twitter pretende começar os cortes na sexta-feira, disse a empresa em um e-mail aos funcionários. Musk planeja se livrar de metade da força de trabalho, cumprindo planos de cortar custos na plataforma que adquiriu por US$ 44 bilhões no mês passado, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Uma lei federal restringe grandes empresas de realizarem demissões em massa sem aviso prévio de pelo menos 60 dias.

O Twitter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

O processo pede que o tribunal emita uma ordem exigindo que o Twitter obedeça à regra de aviso prévio e impeça a empresa de solicitar que funcionários assinem documentos em que poderiam abrir mão do direito de participar de litígio judicial.

“Entramos com esta ação hoje à noite na tentativa de garantir que os funcionários estejam cientes de que não devem abrir mão de seus direitos e que têm um caminho para perseguir seus direitos”, disse Shannon Liss-Riordan, advogada que apresentou a queixa quinta-feira, em entrevista.

Liss-Riordan processou a Tesla por reivindicações semelhantes em junho, quando a fabricante de carros elétricos liderada por Musk demitiu cerca de 10% de sua força de trabalho.

A Tesla ganhou uma decisão de um juiz federal em Austin forçando os trabalhadores nesse caso a buscar suas reivindicações em arbitragem a portas fechadas, em vez de em tribunal aberto.

Musk descreveu o processo da Tesla como “trivial” durante uma discussão com o editor-chefe da Bloomberg, John Micklethwait, no Fórum Econômico do Catar em junho.

“Agora veremos se ele continuará a desprezar as leis deste país que protegem os funcionários”, disse Liss-Riordan sobre Musk. “Parece que ele está repetindo a mesma cartilha do que fez na Tesla.”

LEIA TAMBÉM:

Elon Musk começa as demissões no Twitter (TWTR34), sede brasileira também sofre cortes

Musk planeja cortar 50% dos funcionários do Twitter nesta sexta