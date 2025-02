Turbinados: negócios com ferramentas de BI integradas crescem até 25% acima da média do mercado

O uso estratégico de inteligência de mercado (BI; business intelligence) está remodelando o cenário do e-commerce, permitindo que empresas transformem grandes volumes de dados em uma vantagem competitiva.

De acordo com a McKinsey, negócios que utilizam dados estruturados podem crescer entre 15% e 25% acima da média do mercado. No setor de e-commerce, essa prática se traduz em análises precisas do comportamento do consumidor, identificação de tendências e otimização de operações.

Com a crescente necessidade de integrar dados de diferentes canais, ferramentas de BI oferecem painéis interativos que permitem o acompanhamento de métricas essenciais, como volume de vendas, origem dos pedidos e desempenho financeiro.

Esse tipo de monitoramento é central para a operação em períodos de alta demanda, como Black Friday e Natal, permitindo uma melhor estruturação do estoque e previsão da demanda.

+ Quer dominar tendências que impressionam até o CEO? Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, se juntou à EXAME para oferecer um treinamento exclusivo sobre inteligência de mercado. Saiba mais clicando aqui.

Principais tendências de BI para o e-commerce em 2025

A demanda por soluções analíticas no comércio eletrônico está impulsionando o avanço de quatro grandes tendências no uso de BI:

Integração de dados em nuvem – Centralizar informações de múltiplos canais em um painel acessível a qualquer momento permite uma visão unificada do cliente. Esse diferencial competitivo facilita análises preditivas e melhora a experiência do consumidor. Automação com IA e Machine Learning – Algoritmos avançados analisam padrões de comportamento e projetam tendências de vendas, otimizando estoques e recomendando estratégias mais eficazes. Aplicação do BI em diversas áreas – Além das vendas, BI se expande para marketing, logística e CRM. Ferramentas de Self-Service BI democratizam o acesso às análises, permitindo que diferentes equipes tomem decisões estratégicas. Governança e qualidade dos dados – Com mais empresas adotando BI, a governança de dados se torna essencial para garantir a confiabilidade das informações e evitar erros operacionais.

As informações são do E-commerce Brasil.

+ ÚLTIMAS VAGAS: esse treinamento ensina como usar dados para impulsionar decisões. Participe do pré-MBA em Inteligência de Mercado e lidere com estratégia. Garanta sua vaga clicando aqui.

Personalização e inteligência de mercado como diferencial

BI também desempenha um papel fundamental na personalização da experiência do cliente. Análises como Cohort e RFV ajudam a compreender padrões de compra, permitindo campanhas segmentadas e preços dinâmicos para aumentar conversões.

Ao utilizar inteligência de mercado para estruturar suas estratégias, e-commerces ganham maior previsibilidade e agilidade nas decisões. Em 2025, empresas que souberem explorar o potencial do BI estarão melhor preparadas para enfrentar desafios e garantir crescimento sustentável no ambiente digital.

E a demanda para profissionais de análise de mercado nunca foi tão alta. Analistas de BI podem ganhar salários de até R$ 14 mil, segundo o Guia Salarial Robert Half.

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, em parceria com a renomada Saint Paul Escola de Negócios, apresenta uma oportunidade única: o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento que prepara profissionais para liderarem a nova era dos negócios.

O pré-MBA, com 3 horas de duração, foi estruturado em quatro aulas online, sendo a última ao vivo. O programa combina teoria e prática, capacitando os participantes a tomarem decisões estratégicas baseadas em dados, otimizarem processos e desenvolverem habilidades técnicas essenciais para o mercado atual. Com um investimento acessível de R$ 37,00, o curso representa uma porta de entrada para o desenvolvimento profissional.

A flexibilidade é um diferencial: por ser totalmente virtual, o programa pode ser acompanhado de qualquer lugar do mundo. Ao final, os participantes recebem um certificado oficial emitido pela EXAME e Saint Paul, agregando valor ao currículo profissional.

Para garantir sua vaga nesta jornada de aprendizado, faça sua inscrição agora.

INSCREVA-SE NO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA DE MERCADO AGORA MESMO