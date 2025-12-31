Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

‘Tudo começou com meias sujas e uma van de entregas’: agora o negócio dele vale milhões de dólares

Ao trocar uma carreira corporativa por um setor pouco valorizado, Alex criou um negócio avaliado em milhões

Alex Smereczniak, fundador da 2ULaundry e CEO da Franzy (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Alex Smereczniak, fundador da 2ULaundry e CEO da Franzy (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Quando largou uma carreira estável e bem-remunerada em consultoria para abrir uma lavanderia, Alex Smereczniak não fazia ideia de que estava construindo um império.

Fundador da 2ULaundry e atualmente CEO da Franzy, uma plataforma de franquias, ele transformou um negócio universitário de coleta e entrega de roupas sujas em uma empresa multimilionária.
Com 29 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e mais de US$ 33 milhões em investimentos captados. As informações foram retiradas de Business Insider.

Dos tempos de faculdade à primeira virada

O início de tudo foi modesto — um projeto universitário chamado Wake Wash, que surgiu durante o primeiro ano da faculdade e que rapidamente se tornou um sucesso.

Apesar disso, a decisão de Alex foi vender sua parte no negócio por US$ 200 mil e seguir para o mundo corporativo, como seus colegas, que sonhavam com carreiras em bancos de investimento.

Mas a rotina na consultoria, ainda que aprovada pelos pais e repleta de bons profissionais, não trouxe a realização esperada.

"Era um trabalho que esmagava a alma"ele resumiu

Foi então que decidiu apostar na 2ULaundry, inspirado pela ascensão de serviços sob demanda como Instacart e Rover.

Sua ideia era simples: alguém iria transformar o setor de lavanderias — por que não ele? Anos depois, essa aposta se provaria certeira.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Homem de 33 anos trabalhou 100 horas por semana para abrir seu negócio e hoje lucra US$ 633 milhões

'Mil opções não ajudam o cliente a decidir': loja de noivas passa por choque de gestão

As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025

Como a tecnologia evitou R$ 1 milhão em desperdício de alimentos em SC

Mais na Exame

Pop

Guiana brasileira e morango do amor: os memes que marcaram 2025

Mercados

O que pode surpreender os mercados em 2026, segundo o JP Morgan

Carreira

Um comando simples desbloqueia vários estilos no ChatGPT; conheça qual

Negócios

Homem de 33 anos trabalhou 100 horas por semana para abrir seu negócio e hoje lucra US$ 633 milhões