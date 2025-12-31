‘Tudo começou com meias sujas e uma van de entregas’: agora o negócio dele vale milhões de dólares

Quando largou uma carreira estável e bem-remunerada em consultoria para abrir uma lavanderia, Alex Smereczniak não fazia ideia de que estava construindo um império.

Fundador da 2ULaundry e atualmente CEO da Franzy, uma plataforma de franquias, ele transformou um negócio universitário de coleta e entrega de roupas sujas em uma empresa multimilionária.

Com 29 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e mais de US$ 33 milhões em investimentos captados. As informações foram retiradas de Business Insider.

Dos tempos de faculdade à primeira virada

O início de tudo foi modesto — um projeto universitário chamado Wake Wash, que surgiu durante o primeiro ano da faculdade e que rapidamente se tornou um sucesso.

Apesar disso, a decisão de Alex foi vender sua parte no negócio por US$ 200 mil e seguir para o mundo corporativo, como seus colegas, que sonhavam com carreiras em bancos de investimento.

Mas a rotina na consultoria, ainda que aprovada pelos pais e repleta de bons profissionais, não trouxe a realização esperada.

"Era um trabalho que esmagava a alma" ele resumiu

Foi então que decidiu apostar na 2ULaundry, inspirado pela ascensão de serviços sob demanda como Instacart e Rover.

Sua ideia era simples: alguém iria transformar o setor de lavanderias — por que não ele? Anos depois, essa aposta se provaria certeira.

