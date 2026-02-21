Negócios

‘Tudo começou com meias sujas e uma van de entregas’: agora o negócio dele vale milhões de dólares

Ao trocar uma carreira corporativa por um setor pouco valorizado, Alex criou um negócio avaliado em milhões

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Quando largou uma carreira estável e bem-remunerada em consultoria para abrir uma lavanderia, Alex Smereczniak não fazia ideia de que estava construindo um império.

Fundador da 2ULaundry e atualmente CEO da Franzy, uma plataforma de franquias, ele transformou um negócio universitário de coleta e entrega de roupas sujas em uma empresa multimilionária.
Com 29 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e mais de US$ 33 milhões em investimentos captados. As informações foram retiradas de Business Insider.

Dos tempos de faculdade à primeira virada

O início de tudo foi modesto — um projeto universitário chamado Wake Wash, que surgiu durante o primeiro ano da faculdade e que rapidamente se tornou um sucesso.

Apesar disso, a decisão de Alex foi vender sua parte no negócio por US$ 200 mil e seguir para o mundo corporativo, como seus colegas, que sonhavam com carreiras em bancos de investimento.

Mas a rotina na consultoria, ainda que aprovada pelos pais e repleta de bons profissionais, não trouxe a realização esperada.

"Era um trabalho que esmagava a alma"ele resumiu

Foi então que decidiu apostar na 2ULaundry, inspirado pela ascensão de serviços sob demanda como Instacart e Rover.

Sua ideia era simples: alguém iria transformar o setor de lavanderias — por que não ele? Anos depois, essa aposta se provaria certeira.

