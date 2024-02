Treinamento inédito e gratuito ensina como criar um negócio do zero usando apenas ferramentas de IA

Gerenciar finanças, sobreviver à competição, adaptar-se às mudanças, lidar com pessoas e manter a resiliência. Essa é a rotina de mais de 93 milhões de brasileiros que, segundo estudo do Sebrae, resolveram mergulhar no mundo dos negócios e abrir a própria empresa.

São tantos desafios que muitos falham nessa jornada. Segundo o Sebrae, 29% das empresas brasileiras fecham nos primeiros cinco anos. Há, porém, uma boa notícia: com ferramentas de inteligência artificial, é possível minimizar os principais obstáculos que levam empresas a fecharem precocemente e garantir sucesso nessa jornada.

Seja com ChatGPT, Gemini, Brainstorm.io ou outra ferramenta de IA, a tecnologia oferece inúmeros caminhos para apoiar os empresários a desenvolver um negócio de ponta a ponta (da concepção, passando pelo desenvolvimento e até a completa execução do negócio).

Chega de teoria! Veja na prática como criar um negócio com IA

Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu um treinamento inédito, que vai mostrar o caminho para empreendedores abrirem seus negócios utilizando apenas ferramentas de IA.

Totalmente gratuito, o encontro acontece nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, às 19h30. Será conduzido pelo diretor de inteligência artificial da EXAME, Miguel Lannes Fernandes, que promete revelar o passo a passo prático para quem deseja criar um negócio do zero utilizando apenas ferramentas como Chat GPT, Gemini, Brainstorm.io e outras.

Conheça o professor

Formado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Miguel passou pelo mercado financeiro desenvolvendo softwares, mergulhou no empreendedorismo e seguiu pelas salas de aula. Na EXAME, lidera iniciativas de IA e também coordena o MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME.

Para ele, participar das iniciativas de educação da EXAME é a chance de expandir o conhecimento sobre IA para mais profissionais e setores. "Os alunos dos nossos cursos são pessoas de quase todas as áreas, de contabilidade a medicina. E são pessoas que estão se tornando referências em suas áreas com o uso da inteligência artificial”, diz.

