Com Transit conectada e tecnológica, a Ford cresce no segmento de veículos comerciais

O aumento significativo das compras online no Brasil, impulsionado por mudanças nos hábitos pós-pandemia e pelos avanços na infraestrutura digital, é evidenciado pelos dados do YouGov Global Profiles, que mostram que 55% dos adultos brasileiros preferem comprar pela internet em comparação com lojas físicas, superando as médias da América Latina (35%) e global (40%).

A tendência de crescimento no comércio eletrônico deve continuar em ascenção, com 70% dos brasileiros planejando aumentar seus gastos online nos próximos seis meses, de acordo com pesquisa da PwC.

Esse novo comportamento tem impacto direto nas operações logísticas, exigindo maior eficiência no transporte para atender à crescente demanda e garantir a produtividade dos negócios. A escolha dos veículos torna-se crucial, com atenção especial para robustez, segurança, tecnologia, custos operacionais eficientes, rede de atendimento e confiança na marca.

Ford Transit é referência no mercado

Para atender a todos esses pontos, as montadoras estão cada vez mais atentas e investindo em tecnologia. No Brasil, a Ford se sobressai no segmento. A companhia norte-americana, por meio da Ford Pro, divisão exclusiva de veículos comerciais, reúne soluções completas para o cliente, seja ele um pequeno empreendedor, seja um grande frotista.

A marca é a que mais cresceu quando se trata de vans de passageiros e carga no país. Parte desse protagonismo se deve ao lançamento da Ford Transit, campeã de vendas nos Estados Unidos e na Europa, que chegou para reforçar o portfólio da Ford no Brasil em 2021.

Segundo Guillermo Lastra, diretor de veículos comerciais da Ford América do Sul, nos últimos 24 meses, desde que a Transit foi lançada por aqui, a versão Minibus alcançou um acumulado de 15% de participação de mercado e a Transit Furgão, 11%.

“Em 2023, a Ford Pro cresceu 25% nas vendas de comerciais leves e picapes de trabalho no Brasil. Com mais de 5 mil unidades vendidas, chegou a 8% do segmento, com uma linha moderna e um foco muito forte no pós-venda para atender às necessidades do cliente comercial, que está no centro dos nossos esforços”, conta Lastra.

Transit: disponível no Brasil nas versões Minibus, Furgão e Chassi (Ford/Divulgação)

Primeira van automática do Brasil

Moderna, tecnológica e com custo de operação mais baixo que os concorrentes, a Ford Transit reúne um conjunto de diferenciais que explicam seu grande sucesso no mundo inteiro – não apenas relacionados ao veículo, mas a todo o ecossistema ao redor dele, preparado para atender o cliente comercial.

A começar pelo câmbio: a Transit é a primeira van com transmissão automática do país, com dez marchas, algo muito aguardado pelos clientes do segmento.

“A transmissão automática traz mais eficiência ao negócio dos nossos clientes, reduzindo a frequência de manutenção e o consumo geral de combustível da frota”, explica Lastra.

De acordo com a Ford, por não requerer a troca do kit de embreagem do câmbio manual, a Transit automática garante um custo de manutenção do sistema de transmissão até 70% menor, o que contribui consideravelmente para a diminuição dos custos totais de operação da frota.

Transit automática: com dez marchas, a durabilidade e a eficiência do modelo já foram comprovadas em mais de 6 milhões de quilômetros de testes (Ford/Divulgação)

Com uma direção mais eficiente e confortável, o modelo automático também minimiza riscos de acidentes e paradas não programadas, já que diminui o cansaço e as distrações dos motoristas, que chegam a fazer mais de 750 mil movimentos de troca de marcha por ano.

Número 1 em conectividade embarcada – sem custo!

A Ford também sai na frente quando se trata de conectividade, oferecendo de forma inédita e totalmente gratuita uma série de recursos já integrados à arquitetura do carro em prol da rentabilidade dos negócios.

Além de travar e destravar portas remotamente, localizar o veículo, conferir o nível de combustível e quilometragem, possíveis por meio do aplicativo FordPass, a conectividade da Transit conta com diversos recursos que auxiliam o aumento da produtividade do frotista.

O Acompanhamento Preventivo Inteligente, por exemplo, consiste em uma equipe de especialistas que monitoram continuamente os dados dos veículos e entram em contato proativamente para orientar o consumidor em caso de necessidade. O sistema realiza diagnósticos precisos que identificam antecipadamente mais de 3 mil tipos de potenciais ocorrências. Se for detectada uma possível falha, é enviado um alerta via celular apontando o problema, sua gravidade e o que o cliente deve fazer para corrigi-lo. Já no caso de um alerta mais urgente, a Ford coloca o cliente em contato por telefone com um profissional da oficina da concessionária mais próxima para orientá-lo sobre a melhor solução.

“A conectividade leva os negócios dos nossos clientes a outro nível de produtividade, maximizando o tempo de atividade dos veículos e permitindo uma assistência muito mais ágil”, comenta Lastra.

Outra importante vantagem da conectividade da Transit é a geração do Relatório de Indicadores para o Negócio, que reúne informações relevantes de desempenho de cada veículo ativo na plataforma.

Nele, é possível consultar inúmeros dados, como a média de consumo de combustível do mês e um comparativo com os últimos seis meses de uso, média de combustível geral, volume abastecido e distância percorrida no mês.

Tecnologia para diversos tipos de negócio

A Transit se destaca ainda por ter o pacote de equipamentos tecnológicos de série mais completo do segmento. É a única van do Brasil com o sistema auto start-stop e três modos de condução.

A versão Minibus também é a única da categoria que vem de fábrica com assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, estribo lateral elétrico e cintos de segurança de três pontos em todos os bancos.

A linha ainda é equipada com controle eletrônico de estabilidade e anticapotamento, controle de carga adaptativo, estabilização de vento lateral, assistente de partida em rampa (Sistema AdvanceTrac), computador de bordo com tela de 2,3 polegadas, multimídia SYNC Move com tela de 8 polegadas, conexão com Android Auto e Apple CarPlay e câmera de ré com sensor de estacionamento.

Suporte ao cliente em toda a jornada

Para além de um veículo inovador e confiável, que já consolidou sua credibilidade mundo afora, um dos maiores diferenciais de toda a linha Transit é certamente a estrutura dedicada da Ford para atender o cliente comercial.

A Ford Pro tem a missão de dar suporte a toda a jornada desse cliente, desde a seleção do modelo que melhor atende às suas demandas, passando pelo uso diário, até a manutenção e renovação dos veículos.

Para isso, a nova divisão conta com uma estrutura própria de vendas e pós-vendas, engenharia, manufatura, análise de mercado e experiência do consumidor, sempre com atendimento personalizado.

Ford Pro: clientes contam com uma série de serviços e especialistas dedicados ao segmento comercial (Ford/Divulgação)

Além de todos os recursos de conectividade gratuitos, há, por exemplo, representantes de serviços exclusivos para apoiar frotas maiores e uma área de engenharia especializada que oferece total suporte na preparação dos veículos para usos específicos, como viaturas e ambulâncias.

Entre os diferenciais da Ford Pro, também estão:

Ford Protect, com planos de manutenção projetados para manter o automóvel 100% original;

Garantia com cobertura de mais de 1.000 componentes;

Revisão com preço fixo, incluindo mais de 60 itens verificados, mão de obra e lavagem de cortesia;

Ford Pro Convertor, programa de certificação de modificadores mundialmente reconhecido, para garantir a correta transformação dos veículos para o seu uso final;

Rede de concessionárias com mais de 100 pontos de venda e serviços, que atua de forma integrada com os sistemas de logística e depósitos de peças;

Assistência 24 horas com central exclusiva.

Segundo Guillermo Lastra, o objetivo da Ford Pro com esse amplo portfólio é aumentar a produtividade do cliente comercial e oferecer um custo operacional 20% menor em picapes, principalmente com o recente lançamento da Ranger XL e XLS, e 30% em vans do que os concorrentes diretos no país.

Portfólio completo de veículos comerciais para diversas demandas e necessidades

A Ford Pro conta com um amplo portfólio de veículos comerciais, completamente renovado, inovador e tecnológico, que inclui a linha Transit e a nova geração da picape Ranger nas versões voltadas para o trabalho.

A linha Transit está disponível nas versões Minibus, Furgão e Chassi, sendo que as duas primeiras são as únicas do mercado que contam com a opção de transmissão automática. A E-Transit – versão 100% elétrica da van – atualmente roda no Brasil em um programa com grandes frotistas.

A Nova Ranger, recém-lançada no Brasil, é oferecida nas versões XL e XLS – voltadas para o trabalho – com motor 2.0 turbodiesel, tração 4x4 e transmissão manual ou automática. Referência das picapes médias, ela é a única a vir com sete airbags, multimídia SYNC 4 com tela de 10 polegadas e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital configurável de 8 polegadas, volante com ajuste de altura e profundidade, limitador de velocidade e degrau de acesso à caçamba.