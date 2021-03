Toyota suspende produção no Brasil por causa da covid-19

A Toyota anunciou nesta quinta-feira que também vai paralisar atividades no país. por causa do avanço da covid-19. A decisão da montadora acompanha a de quatro outras concorrentes - Nissan, Volkswagen.

De acordo com comunicado oficial da companhia, as atividades serão suspensas a partir do dia 29 de março, por dez dias corridos.

As plantas de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz têm retorno previsto para o dia 05 de abril e a de Indaiatuba deve voltar no dia 06 do mesmo mês.

A companhia afirmou que tomou a decisão em conjunto com sindicatos de trabalhadores das fábricas paulistas localizadas em São Bernardo do Campo, Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba.

Ao todo, a Toyota tem 5.600 colaboradores em todo o país. A montadora afirma que "continuará a agir avaliando a situação momento a momento, seguindo as orientações das autoridades locais e, principalmente, colocando a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e de seus familiares em primeiro lugar", em nota.

Antes da marca japonesa, Volkswagen e Nissan, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, já tinham comunicado paralisações espontâneas devido à crise sanitária.