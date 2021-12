Toyota quer vender apenas veículos com emissão zero na Europa

A Toyota Motor planeja vender apenas carros com emissão zero na Europa até 2035, uma surpreendente promessa que alinha a maior montadora do mundo com o mais ambicioso plano climático.

A fabricante japonesa também estabeleceu uma nova meta intermediária para que pelo menos metade das vendas na Europa Ocidental corresponda a veículos com emissão zero até o fim da década. É um grande passo em relação ao mix de vendas de aproximadamente 10% esperado para 2025.

Embora os objetivos alinhem a Toyota com as medidas do Green Deal propostas pela União Europeia em julho, a empresa diz que sua previsão para 2035 presume que o bloco terá infraestrutura suficiente para recargas de bateria e reabastecimento de hidrogênio. Estados membros da UE já debatem uma data de término para motores de combustão. A França defende que os híbridos plug-in sejam permitidos por mais tempo, e a Itália busca proteger os chamados supercarros da eliminação progressiva.

Os compromissos da Toyota são um tanto inesperados, uma vez que executivos há muito tempo buscam preservar um papel para híbridos como o Prius com o objetivo de reduzir as emissões até que veículos totalmente elétricos estejam acessíveis para mais consumidores.

O desempenho recente da empresa na Europa justifica esta estratégia: consumidores têm rejeitado veículos a diesel desde o escândalo envolvendo a Volkswagen sobre a manipulação de emissões de motores que veio à tona em 2015. As vendas da Toyota aumentaram, e as emissões médias de CO2 de sua frota são as mais baixas entre as principais montadoras convencionais.

Mas, apesar de todo o sucesso da Toyota com os híbridos, está se tornando cada vez mais difícil para a empresa argumentar que consumidores em certos mercados da Europa ainda não estão prontos para carros movidos inteiramente a bateria. Mais de 800 mil veículos elétricos foram registrados na região este ano até setembro, um aumento de mais de 90% em relação ao ano anterior. Elon Musk também conseguiu convencer investidores, e a Tesla ultrapassou a Toyota como a montadora mais valiosa do mundo no ano passado, sem voltar atrás.

“Não estamos de forma alguma na defensiva ou seguidores relutantes”, disse Matthew Harrison, CEO da Toyota Europa, em entrevista. “Vamos nos concentrar em agir com boa fé, mas precisamos do mesmo tipo de convicção, esforço e progresso também de uma perspectiva de infraestrutura e capacidade de energia renovável.”