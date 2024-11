Toyota investe R$ 160 milhões em novo centro de distribuição logístico e amplia operação

A Toyota deu mais um passo significativo em sua jornada no Brasil rumo à sustentabilidade e à melhoria de sua relação com o consumidor com a inauguração de seu novo centro logístico de peças em Sorocaba, no interior de São Paulo. Com um investimento de R$ 160 milhões, a marca amplia sua capacidade de operação em 66%, chegando em 55.000 m² de área total e passando a processar 1,1 milhão de peças por mês para abastecer 23 países da América Latina.

O novo centro não apenas reforça o compromisso da Toyota com a eficiência logística, que resulta num rápido e eficiente atendimento para o cliente, mas também destaca a importância da sustentabilidade e da eletrificação de seus produtos no Brasil.

Com uma estrutura moderna e avançada, o centro de distribuição será um pilar fundamental para o crescimento das operações da Toyota, tanto no mercado local quanto regional, onde a Toyota já trabalha com a tecnologia híbrida flex desde 2019 no Corolla.

A Toyota anunciou um investimento

de R$ 11 bilhões no Brasil até 2030

“Esse novo Centro Logístico de Peças é fundamental para o crescimento sustentável de nossas operações”, diz José Ricardo Gomes, diretor comercial da Toyota do Brasil. “Continuaremos atendendo com excelência nossa base de clientes, que inclui 1,5 milhão de veículos em operação no Brasil e outros 3,1 milhões nos demais países da América Latina e Caribe.”

Esse aumento na capacidade de processamento de peças está diretamente ligado com o crescimento sustentável da produção e exportação da Toyota, graças ao investimento de R$ 11 bilhões da marca no Brasil até 2030. Essa nova capacidade de operação reflete a antecipação das demandas do mercado e a crescente adesão dos consumidores aos modelos híbridos e elétricos da marca, mantendo o padrão de excelência em pós-venda. A Toyota tem, hoje, taxa de disponibilidade imediata de peças de 97,5% e, dentro do estado de São Paulo, realiza entregas em até 24 horas.

“Esse novo Centro Logístico de Peças é fundamental para o crescimento sustentável de nossas operações”

José Ricardo Gomes, diretor comercial da Toyota do Brasil

ESG na produção

O novo centro adota práticas que visam à descarbonização de seus processos, alinhando-se aos compromissos ambientais da Toyota no Brasil e no mundo. Um dos grandes destaques da instalação é o uso exclusivo de energia 100% renovável em suas operações. Esse modelo energético não apenas contribui para a redução da pegada de carbono, mas também reforça a atuação da Toyota como uma das marcas líderes em práticas sustentáveis no setor automotivo.

Além da sustentabilidade, a Toyota mantém seu foco no atendimento ao cliente. O novo centro logístico não só melhora a agilidade no fornecimento de peças, mas também permite uma gestão mais eficiente dos estoques e uma melhor previsibilidade nas entregas. A estratégia visa atender de maneira cada vez mais precisa as necessidades de seus clientes, garantindo a continuidade da qualidade e da confiabilidade da marca no Brasil.

Esse investimento de R$ 160 milhões reflete ainda a confiança da Toyota no mercado brasileiro e o compromisso com a transformação da indústria automotiva.

Em um momento crucial para o setor, que caminha para a eletrificação e a redução das emissões de carbono, o novo centro logístico agrega inovação, sustentabilidade e o compromisso da Toyota em proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes – cada vez mais exigentes quando o assunto é comprometimento para criar um futuro sustentável para o planeta.