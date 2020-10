Totvs tem alta de 4% no lucro do 3º trimestre e vai a R$ 82,5 milhões

A produtora de software corporativo Totvs teve leve alta no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre, com o resultado operacional vindo melhor que o esperado por analistas.

A companhia, que tenta comprar a rival Linx em uma disputa contra a processadora de pagamentos Stone, teve lucro líquido ajustado de 82,5 milhões de reais de julho a setembro, alta de 3,8% no comparativo anual.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 34%, para 161,4 milhões de reais, acima dos 140,8 milhões esperados, em média, por analistas, segundo dados da Refinitiv.

A divisão de tecnologia da empresa registrou alta de 9,4% na receita líquida, com o total de despesas subindo cerca de 15%. A empresa afirmou que a provisão para inadimplência subiu 31,7% no período, para cerca de 8 milhões de reais, enquanto as despesas gerais e administrativas cresceram 28%.

A Totvs afirmou que como percentual da receita líquida, porém, a provisão caiu de 3,3% para 1,3%. “O avanço no cenário de crédito ainda não foi suficiente para trazer a PCLD ao patamar de 1% da receita líquida de tecnologia do terceiro trimestre de 2019”, disse a companhia.

Já a divisão de produtos de crédito viu a receita cair 11%, a 48,6 milhões de reais. O Ebitda da unidade recuou quase 27%.