Toshiba quer se dividir em três, mas rejeita convite para fechar capital

A Toshiba revelou planos nesta sexta-feira para se cindir em três empresas, para tentar apaziguar os acionistas ativistas que pedem uma revisão radical do conglomerado japonês após anos de escândalos.

Fundada em 1875, a Toshiba planeja alojar suas divisões de energia e infraestrutura em uma unidade, enquanto as de disco rígido e de semicondutores de energia formarão a espinha dorsal de outra. Uma terceira administrará a participação da Toshiba na empresa de chips de memória flash Kioxia e outros ativos.

O plano veio após um escândalo de governança corporativa, parcialmente projetado para incentivar acionistas ativistas a venderem suas participações, disseram fontes a par do assunto.

A cisão, no entanto, vai contra os apelos de ativistas para que a Toshiba feche o capital, e alguns acionistas importantes disseram que podem contestar o plano.

"Os acionistas têm duas opções agora: vender e ir embora e voltar em dois anos ou comprar mais ações e lutar contra isso. Vou pensar no que fazer", disse um investidor que não quis ser identificado.

A Toshiba divulgou relatório separado que concluiu que seus executivos, incluindo um ex-presidente-executivo, se comportaram de forma antiética, mas não ilegal. A empresa afirmou que é muito dependente do Ministério do Comércio e os problemas também foram causados por sua "cautela excessiva" em relação a fundos estrangeiros e a falta de vontade de desenvolver um relacionamento sólido com eles.

Com a reestruturação, a Toshiba pode devolver 100 bilhões de ienes (875 milhões de dólares) aos acionistas nos próximos dois anos fiscais.

A empresa disse que pretende "monetizar" suas ações da Kioxia e devolver o lucro líquido integralmente aos acionistas assim que possível, uma mudança em relação ao plano anterior para devolver apenas a maioria dos lucros.

Outros ativos que continuarão a ser detidos pela Toshiba incluem sua participação na Toshiba Tec, uma fabricante de sistemas de informação de impressão e varejo.

A Toshiba também informou que seu Ebitda do segundo trimestre quase dobrou, para 30,4 bilhões de ienes, enquanto se recupera de uma queda provocada pela pandemia do coronavírus.

