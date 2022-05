"Top Gun: Maverick" supera US$ 100 milhões e vira maior bilheteria de Tom Cruise

Mais de três décadas depois de aparecer pela primeira vez no cinema, o longa Top Gun ganhou, finalmente, uma continuação nas telas. Apesar do longo hiato, o retorno do filme dos caças e aviões ultrassônicos agradou o público, e rendeu uma bilheteria de US$ 124 milhões nos primeiros três dias de exibição nos Estados Unidos, na maior estreia da carreira de 40 anos de Tom Cruise, estima a Paramount Pictures. Mundialmente, o total já é de US$ 248 milhões.

O resultado positivo, para alguns críticos, também inaugura uma nova fase do cinema nos tempos de pandemia. Mais de 4,7 mil salas exibiram a sequência do longa de 1986 que levou Cruise ao estrelato, na maior abertura recente que não envolveu super-heróis. Continuam na liderança Homem-Aranha: No Way Home com US$ 260 milhões, seguido por Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com US$ 187 milhões e The Batman com US$ 134 milhões.

Acompanhado do ânimo de telespectadores mais nostálgicos e dos elogios da crítica especializa (o filme conquistou pontuação de 97% no Rotten Tomatoes, por exemplo), é esperado que Top Gun: Maverick alcance uma bilheteria de US$ 151 milhões nos próximos dias, na esteira do Memorial Day, feriado nacional americano. Se alcançar o feito, a produção estaria próxima de compensar o orçamento de US$ 170 milhões de sua produção.

Maior estreia de Tom Cruise

Para Cruise, estar de volta ao papel do capitão Pete "Maverick" Mitchell, além de nostálgico, também foi sinônimo de uma estreia recordista em sua carreira. Antes de Maverick, seu maior lançamento havia sido em 2005, com Guerra dos Mundos, que estreou com US$ 64 milhões. Depois, com Missão: Impossível – Efeito Fallout, com US$ 61 milhões em 2018.

A sequência de Top Gun dirigida por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer chega aos cinemas dois anos após o previsto em função de interrupções da pandemia de covid-19. Para celebrar o lançamento, que aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes, na França, Cruise também recebeu uma "Palma de Ouro Honorária" em homenagem ao seu trabalho como ator e produtor.