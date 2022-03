Semana do Consumidor: Tok&Stok tem lançamentos com descontos de até 70%

Para quem pretende repaginar a casa sem gastar muito, a hora é agora. Iniciada no dia 09/03/22, a Semana do Consumidor Tok&Stok vai até o dia 22/03/22. Nesse período, os produtos selecionados da rede podem ser encontrados com descontos de até 70% e parcelados em até dez vezes sem juros, nas compras acima de R$ 500,00 (quinhentos reais). Estoque limitado para a campanha promocional.

Além disso, todos os dias, até 22/03/22, a Tok&Stok selecionará um produto por dia com remarcação de mais 20% de desconto nas lojas físicas. O item será anunciado no Instagram da Tok&Stok (@tokstok).

As promoções são válidas para produtos selecionados no site, no aplicativo (por lá, o cliente ganha mais 10% em sua primeira compra), nas lojas físicas e não aplicáveis na loja de saldos.

Recentemente, a Tok&Stok inaugurou sua nova loja com o conceito Studio, no shopping Cidade SP - da Avenida Paulista. A novidade faz parte da estratégia da marca de abrir lojas menores, de até 700 metros quadrados, conferindo maior destaque aos objetos de decoração para sua casa e para presentear.

A seguir, selecionamos alguns dos produtos em destaque da Semana do Consumidor Tok&Stok. Confira:

1. Shadow: biombo

Pode ser usado para esconder a área de serviço ou em outros ambientes, como salas de estar, home offices e banheiros. É confeccionado em madeira maciça de reflorestamento tingida com aplicação de verniz e folha sintética.

Preço: R$ 229,99 (desconto de R$ 530)

2. Impact: escorredor de louças extensível

Extensível, pode ser usado dentro e fora da pia. O suporte expansível serve como apoio para o escorredor ficar sobre a cuba.

Preço: R$ 279,90 (desconto de R$ 120)

3. Triplex: fruteira de piso

Com 77 cm x 39 cm, dispõe de gavetas abertas para os alimentos “respirarem” e rodízios que facilitam a mobilidade.

Preço: R$ 429,90 (desconto de R$ 195,10)

4. Légat: banco alto

Inspirado em um clássico do design francês, o banco alto Légat é uma ótima escolha para bancadas de cozinhas e bares residenciais com visual urbano.

Preço: de R$ 919,99 por R$ 369,99

5. Border: espelho

Com moldura mais alongada, possibilita o apoio de pequenos objetos, decorativos ou não, e traz uma dose de humor ao banheiro. Também é indicado para lavabos e halls de entrada.

Preço: de R$ 689 por R$ 269,90 (desconto de R$ 419,10)

6. Kabuki: cesto de roupa

De bambu, material fácil de ser higienizado, o cesto (60 cm x 40 cm x 30 cm) é confeccionado manualmente. O forro, em tecido, é removível e lavável.

Preço: de R$ 189 por R$ 99,90 (desconto de R$ 90)

7. Canotier: kit bancada (3 peças)

Com visual contemporâneo, muda completamente o visual de sua bancada, além de deixá-la bem mais organizada.

Preço: de R$ 119 por R$ 95,90 (desconto de R$ 24)

8. Myrtos: chaise longue

Pensada para ladear piscinas, adornar jardins ou até a beira da praia, tem estrutura em tubo de alumínio com acabamento em pintura epóxi e assento em tela sintética. Encosto regulável com cinco posições.

Preço: de R$ 1.699 por R$ 509,99 (desconto de R$ 1.189,01)

9. Leme: estrutura de poltrona

Confeccionada em madeira maciça de eucalipto com certificação FSC, pode ser usada em áreas externas. Almofadas de assento e encosto da mesma linha são vendidas separadamente.

Preço: de R$ 1.799 por R$ 1.399 (desconto de R$ 400)

10. Sintonia: rede/cadeira

Os fios de algodão utilizados são fruto de sobras e retalhos da indústria. Para ganhar mais resistência, eles são trançados novamente com fibras de garrafa PET. Pode ser usada em varandas e sacadas de apartamentos.

Preço: de R$ 312,90 por R$ 259,90 (desconto de R$ 53)

11. Devon: cômoda com 6 gavetas

As gavetas (83 cm x 43 cm) permitem manter as roupas e pequenos acessórios sempre ao alcance. Outro diferencial da peça é o sistema antitombamento, que garante a segurança no manuseio.

Preço: de R$ 2.399 por R$ 959,99 (desconto de R$ 1.439,01)

12. Duty: cabideiro

Com visual minimalista, é uma boa solução para manter roupas e acessórios pessoais sempre à vista. A prateleira em aramado serve como apoio para calçados e caixas organizadoras, e os rodízios favorecem o deslocamento.

Preço: de R$ 899,99 por R$ 269,99 (desconto de R$ 630)

13. Crates: cama queen com 2 gavetas

Com um toque regional, esta cama de madeira maciça é voltada para colchões de 1,58 m x 1,98 m (vendidos separadamente). Dispõe de gavetas que permitem acomodar itens como roupas de cama e travesseiros.

Preço: de R$ 2.799 por R$ 1.399 (desconto de R$ 1.400)

14. Advance Gamer: cadeira executiva alta

Com design inspirado nos bancos dos carros esportivos, é ergonômica (garante a postura de quem passa longos períodos trabalhando ou se divertindo com games). Tem base giratória, rodízios plásticos, apoio para os braços e assento e encosto com espuma D30.

Preço promocional: de R$ 1.699 por R$ 1.399 (desconto de R$ 300)

15. Office Rollings: gaveteiro baixo

Compacto, possui quatro gavetas com chave e pode ser personalizado com a coleção de puxadores modelo Alça (vendidos separadamente).

Preço: de R$ 1.699 por R$ 509,99 (desconto de R$ 1.189,01)

Hanging: luminária de mesa

Elegante e sofisticada, esta luminária de mesa se destaca pelo seu desenho retrô. É indicada tanto para home offices como para salas de estar, espaços de leitura ou quartos com personalidade.

Preço: de R$ 239,90 por R$ 189,90 (desconto de R$ 50)

17. Mínimo: sofá-cama com 3 lugares

Assinado pelo arquiteto e designer Maurício Arruda, foi pensado para salas de estar e home cinemas com visual urbano. É confeccionado em MDF de 25 mm revestido com lâmina de madeira maciça Tauari com aplicação de verniz.

Preço promocional: de R$ 8.399 por R$ 2.499 (desconto de R$ 5.900)

18. Margaret: poltrona

Combina muito com salas de estar, quartos e home cinemas urbanos. Tem assento e encosto estofados que proporcionam comodidade e conforto. Uma sugestão: combine a peça com uma manta ou almofada para dar mais graça ao ambiente.

Preço: de R$ 2.499 por R$ 1.299 (desconto de R$ 1.200)

19. Gold Bridge: porta-guarda-chuva

O dourado confere um ar sofisticado ao acessório, indispensável em cidades como São Paulo, especialmente em temporadas de chuva.

Preço: de R$ 179,90 por R$ 99,90 (desconto de R$ 80)

20. Orbe: luminária de teto

Com visual marcante, muda a cara de qualquer ambiente, sejam halls, salas de jantar ou de estar. Dica: centralize a luminária sobre uma mesa redonda para dar charme extra ao cômodo.

Preço: de R$ 2.149 por R$ 1.049 (desconto de R$ 1.100)

21. Mak Wood: mesa redonda

Com desenho atemporal, tem base em compensado flexível com pintura laqueada em preto e branco, a mesa de 1,35 m tem tampos em MDF de 25 mm, que podem ter lâminas naturais de jequitibá (nozes) e/ou de freijó. Acomoda até seis pessoas confortavelmente.

Preço: de R$ 3.699 por R$ 1.999 (desconto de R$ 1.700)

22. Ares: bufê com 2 portas

Assinada pelo designer Bruno Faucz, a peça (1,06 m x 1,07 m) remete ao irresistível design dos anos 1950. Versátil e cheia de personalidade, confere graça e leveza para qualquer sala de jantar e de estar.

Preço: de R$ 5.499 por R$ 3.899 (desconto de R$ 1.600)