“Todo negócio que entramos, tivemos sucesso”, diz Lucas Kallas da Cedro Participações

Inquieto, Lucas Kallas é o tipo de empreendedor que nunca para de buscar novas oportunidades, de avaliar como ser inovador e mais eficiente, de pensar o que pode fazer pela comunidade, de olhar para o futuro. “Estou sempre criando, sempre fazendo”, diz o empresário mineiro.

Muito do extraordinário crescimento da Cedro Participações, holding fundada por ele há apenas seis anos que controla todas as operações do grupo nos ramos de mineração, agronegócio e real estate, é reflexo desse seu perfil.

A mineração, com produção de aproximadamente 7 milhões de toneladas ao ano, representa 75% do faturamento do grupo, com arrecadação estimada para este ano acima de R$ 3 bilhões.

Segundo o presidente do conselho, a empresa está em um processo de “ramp up” (aumento na produção para atender demanda futura) de estruturação da parte de mineração, para alcançar entre 20 e 22 milhões de toneladas para os anos 2026/2027, mediante o investimento de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões, o que deve posicionar a Cedro Mineração como a quinta maior mineradora de ferro do país.

No cerne dessa notável expansão está o mantra da gestão de Kallas: desenvolvimento sustentável. No aspecto ambiental, por exemplo, a empresa está expandindo com a visão de um minério de redução direta, chamado de pellet feed. É um minério mais rico, com sílica muito baixa, que emite 50% menos carbono na siderurgia. A iniciativa resulta em bons negócios na hora da venda. Hoje, Oriente Médio e Europa já estão dando toda a prioridade para esse minério, “um diferencial para quem quiser continuar crescendo na mineração”.

No âmbito social, por sua vez, outra relevante área de atuação, a Cedro Mineração está envolvida em mais de 60 projetos nas comunidades do seu entorno. O destaque é para a maior creche privada do estado de Minas Gerais, com mais de 700 crianças, da qual a empresa é mantenedora.

Usando inovação, a Cedro Mineração não para de crescer e deve chegar a 2026 como a quinta maior mineradora nacional

Outro destaque recente é o ousado Projeto Shortline, idealizado por Kallas, que vai construir um ramal ferroviário que ligará a região das minas de ferro à malha ferroviária principal, por onde o minério destinado ao mercado externo é transportado até os portos.

“Vamos tirar 4 mil carretas por dia da estrada”, ressalta o empresário. Com um investimento da Cedro de quase R$ 1,5 bilhão, a iniciativa inédita não só trará mais eficiência ao escoamento da produção mas também reduzirá o número de acidentes na rodovia Fernão Dias e evitará a emissão de 40 mil toneladas de carbono.

Em entrevista exclusiva à EXAME Solutions, Lucas Kallas fala sobre estes e outros fatores que distinguem a Cedro Participações hoje no mercado e, sobretudo, como a sua gestão proativa e dinâmica tem permitido que a companhia, que prevê faturar em 2024 acima de R$ 3 bilhões, se sobressaia pela sustentabilidade dos negócios. Veja no vídeo a seguir: