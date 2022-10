Aposta certa: Tipspace, que monetiza jogos online, capta US$ 3 milhões com Upload Ventures

Aos 22 anos, o jogador de longa data João Sobreira já tem uma extensa carreira no universo dos e-Sports, uma sigla que define o mercado de jogos eletrônicos. Agora, ele comanda a plataforma de apostas Tipspace, que permite a monetização de partidas de jogos online.

A plataforma nada mais é que uma conexão entre jogos mais tradicionais e jogadores que também desejam se tornar apostadores.

Assim, a camada tecnológica pretende animar os jogadores com mais afinco às emoções de cada partida. Isso porque com a tecnologia da Tispace, grupos de jogadores podem investir diferentes quantias antes mesmo de as partidas começarem, monetizando jogos como League of Legends (LOL), da gigante Riot Games.

Como funciona

A monetização das partidas fica a cargos dos próprios jogadores, e as apostas partem de R$ 0,50. No modelo de negócios da Tipspace, 92% do valor angariado nas partidas vai para o jogador vencedor, e os outros 8% vão para a startups.

O grande diferencial da plataforma, nesse cenário, é permitir que jogadores monetizem partidas em seus jogos favoritos e com os quais já estão familiarizados, enquanto a máxima no mercado de apostas em games gira em torno de jogos criados exclusivimente para este fim.

Além disso, a startup se baseia na análise de performance dos jogadores, o que significa que apostas só são permitidas no caso de jogadores com níveis de expertise parecidos. A proposta é também combater os trolls, espécie de robôs que sabotam as partidas e não envolver campeonatos ou criptomoedas.

O lançamento oficial da plataforma está previsto para em outubro de 2022. Na primeira fase de lançamento, o jogo League of Legends já estará disponível e a previsão é que uma nova modalidade seja integrada a cada 3 meses. Com isso, a perspectiva é incluir todos os principais jogos do mundo e chegar a mais de 1 milhão de usuários em apenas 3 anos.

Investimentos na Tipspace

Ainda embrionária, a empresa acaba de anunciar um investimento de US$ 3 milhões da Upload Ventures. A rodada seed pretende tirar a plataforma do papel e levá-la a toda a América Latina e dominar o mercado de apostas digitais na região. Para isso, a plataforma já planeja sua expansão internacional ainda em 2022 incluindo novos idiomas, e estima algo como 500.000 usuários ativos e uma movimentação superior a US$ 17 milhões até o final de 2023.

Em boa medida, as expectativas positivas do empreendedor andam lado a lado com o crescimento da demanda por novas tecnologias, a exemplo dos investimentos crescentes em tecnologias como Web3, metaverso, blockchain e NFT.

É também um mercado que passa a atrair grandes players do mercado de venture capital. Recentemente, a Bossanova Investimentos, um dos principais micro venture capitals do Brasil, anunciou a criação de um comitê exclusivamente dedicado à análise de investimentos em startups de games.

"O Tipspace amplia o conceito de monetização para dar acesso a qualquer jogador, independentemente do seu nível de conhecimento. Além disso, oferecemos a possibilidade de ganhar dinheiro com base em performance, a partir de jogos que estão no dia a dia desses gamers e que são seus jogos preferidos. Essa é uma virada no mercado que vai transformar a maneira como jogamos atualmente", conta João Sobreira, co-fundador e CEO da Tipspace.