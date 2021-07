Tim e nove grandes empresas se unem para desenvolver mulheres no mercado

A operadora de telefonia Tim acaba de anunciar uma parceria com grandes empresas para acelerar o desenvolvimento de carreiras e o acesso das mulheres ao mercado de trabalho no Brasil. Junto a Accenture, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, Oracle, Pirelli, Stellantis e Via, a operação foca em vagas, capacitação e desenvolvimento.

Autoconsciência pessoal e profissional das mulheres ajudam na carreira.

Conheça o Women Empowerment Program da EXAME

"Acreditamos que diversidade e inclusão são valores importantes, e não é moda. Estamos entre as empresas da B3 com mais mulheres no conselho de administração. Queremos agora fazer algo de concreto e para impulsionar as mulheres na economia", diz Pietro Labriola, presidente da Tim.

O projeto conta com um aplicativo que funcionará como uma plataforma digital de oportunidades de emprego, desenvolvimento profissional e conteúdos para fortalecer o empoderamento feminino.

No app Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabiana Saad, serão divulgadas vagas de trabalho das empresas parceiras, em diversos níveis hierárquicos. O aplicativo já está disponível para download.

"O app foi feito para ser usado no smartphone de qualquer mulher brasileira. Por meio de uma pesquisa identificamos os maiores desafios delas e queremos mudar esse cenário", diz Saad.

Uma seção dedicada a cursos também foi criada, com conteúdos sobre carreira, negócio, tecnologias, equidade de gênero, inovação, entre outros, cedidos pelas companhias participantes, para apoiar mulheres em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Todos os cursos poderão ser acessados de forma gratuita e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

Outra ação é a mentoria intercompany, com duração de seis a oitos meses, focada no desenvolvimento de carreira de mulheres das empresas participantes. As sessões serão realizadas de maneira cruzada: uma diretora da Microsoft, por exemplo, poderá atuar como mentora de uma colaboradora da Pirelli e assim por diante.

A coordenação dessa iniciativa será realizada pela consultoria CMI Business Transformation, liderada por Maristella Iannuzzi, executiva da área de tecnologia, especialista em diversidade e inclusão e com vários trabalhos junto a ONU Mulheres e aos Princípios de Empoderamento da Mulher (WEPs).

"Por mais que as empresas estejam compradas com o tema ainda há um grande número de homens na liderança. Este programa vai ajudar na visibilidade e impulsionamento de carreira delas", diz Iannuzzi.

Campanha

A campanha de lançamento do movimento terá a participação da cantora IZA, que vai atuar como embaixadora da iniciativa. O anúncio aconteceu nesta terça-feira, com transmissão pelo YouTube, seguido de um bate-papo sobre a importância do incentivo à participação feminina em carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Falaram sobre suas experiências a imunologista Ester Sabino, professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do trabalho de sequenciamento do coronavírus, e a engenheira aeroespacial Ana Paula Castro, que participou de missão simulada realizada pela Agência Espacial Europeia e pode se tornar a primeira astronauta brasileira.