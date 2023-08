The Town terá dia voltado para 'bastidores' de negócios; veja programação

Nem só de música vive o The Town. Na verdade, é necessário muita estratégia de negócios para colocar o festival no ar e, por isso, n reta final de uma preparação minuciosa, aproxima-se a primeira edição do The Town Learning Journey by HSM, uma formação executiva com 12 horas de duração que acontecerá no dia 05 de setembro na Cidade da Música, em Interlagos (São Paulo).

Com grandes nomes da Rock World (executivos estes responsáveis pelo The Town e pelo Rock in Rio) e empresários do mercado, o evento quer proporcionar a gestores, empreendedores e profissionais da indústria criativa e de segmentos diversos a possibilidade de aprender na prática conceitos fundamentais sobre empreendedorismo, inovação, comunicação, engajamento de stakeholders, liderança com propósito, entre outros conhecimentos.

Sob a metodologia Live Case Study, – ou seja, o estudo de um caso que está acontecendo em tempo real – a programação do The Town Learning Journey by HSM está dividida em três pilares principais:

“Os Caminhos para a realização de um projeto grandioso na maior metrópole do país”; “O poder intangível que transforma: como envolver diferentes públicos em torno de um mesmo propósito”; e “MULTIEXPERIÊNCIA: Imersão nos espaços da Cidade da Música”.

O conceito de “Edutainment”, que traz características do entretenimento para a educação, estará presente ao longo de todo o dia na experiência dos alunos, que terão acesso à conteúdos explanativos, momentos de perguntas & respostas com os executivos, inúmeras oportunidades de networking e a tão aguardada visita exclusiva aos bastidores de alguns dos espaços mais emblemáticos da Cidade da Música, como camarins dos artistas, palcos e até brinquedos, que estarão disponíveis para diversão durante a vivência que reunirá 600 alunos na turma inaugural do projeto, que ainda terão o privilégio de presenciar o talk inédito dos gigantes da publicidade brasileira e mundial – Roberto Medina, Washington Olivetto e Nizan Guanaes -, em pleno palco Skyline da Cidade da Música.

Veja a programação do The Town Learning Journey

Onboarding

Local: Área VIP

07:30 - 09:00 -> Credenciamento com welcome coffee

09:00 - 09:10 -> Abertura oficial e boas-vindas / Speakers: Agatha Arêas (VP de Learning Experience da Rock World) e Reynaldo Gama (CEO da HSM)

Agatha Arêas (VP de Learning Experience da Rock World) e Reynaldo Gama (CEO da HSM) 09:10 - 09:20 -> Apresentação do programa do dia / Mestres de Cerimônia

Pilar 1: OS CAMINHOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO GRANDIOSO NA MAIOR METRÓPOLE DO PAÍS

Local: Área VIP

09:20 - 09:50 -> O contexto do surgimento do The Town: como nasce um festival legendário / Speaker: Luis Justo (CEO da Rock World)

Luis Justo (CEO da Rock World) 09:50 - 10:00 -> Q&A com o público / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 10:00 - 10:25 -> Construção de parcerias para viabilizar um projeto pioneiro / Speakers: Rodolfo Medina (CPO da Rock World) e Renata Guaraná (Diretora de Parcerias da Rock World)

Rodolfo Medina (CPO da Rock World) e Renata Guaraná (Diretora de Parcerias da Rock World) 10:25 - 10:35 -> Q&A com o público / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 10:35 - 10:45 -> Wrap up e contextualização do próximo pilar de conteúdo / Mestres de Cerimônia

Pilar 2: O PODER INTANGÍVEL QUE TRANSFORMA: COMO ENVOLVER DIFERENTES PÚBLICOS EM TORNO DE UM MESMO PROPÓSITO

Local: Área VIP

10:45 - 11:15 -> Caso Favela 3D: Como o propósito de uma marca pode gerar valor e impacto no mundo / Speakers: Roberta Medina (CBRO da Rock World) e Edu Lyra (fundador da ONG Gerando Falcões)

Roberta Medina (CBRO da Rock World) e Edu Lyra (fundador da ONG Gerando Falcões) 11:15 - 11:25 -> Q&A com o público / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 11:25 - 11:35 -> Intervalo

Intervalo 11:35 - 11:55 -> Pessoas são feitas para brilhar: intuição e ousadia criativa na gestão de talentos / Speakers: Vanessa Olímpia (Diretora de Talentos da Rock World), Thiago Amaral (Coordenador de Pluralidade da Rock World) e Fernanda Bertol (Especialista em Educação da Rock World)

Vanessa Olímpia (Diretora de Talentos da Rock World), Thiago Amaral (Coordenador de Pluralidade da Rock World) e Fernanda Bertol (Especialista em Educação da Rock World) 11:55 - 12:05 -> Q&A com o público / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 12:05 - 12:25 -> Como nasce uma love brand / Speaker: Ana Deccache (Diretora de Marketing da Rock World)

Ana Deccache (Diretora de Marketing da Rock World) 12:25 - 12:35 -> Q&A com o público / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 12:35 - 12:45 -> Wrap up e contextualização do próximo pilar de conteúdo / Mestres de Cerimônia

12:45 - 13:00 -> Breaking News / Speakers: Agatha Arêas (VP de Learning Experience da Rock World) e Luis Justo (CEO da Rock World)

Agatha Arêas (VP de Learning Experience da Rock World) e Luis Justo (CEO da Rock World) 13:00 - 14:30 -> Almoço e música ao vivo

14:30 - 14:40 -> Deslocamento entre Área VIP e Factory

Pilar 3: MULTIEXPERIÊNCIA: IMERSÃO NOS ESPAÇOS DA CIDADE DA MÚSICA

14:40 - 15:00 -> A arte de transformar vidas: o que está por trás do line-up do The Town / Local: Factory / Speaker: Zé Ricardo (CAO da Rock World)

Zé Ricardo (CAO da Rock World) 15:00 - 15:10 -> Q&A com o público / Local: Factory / Mestres de Cerimônia

Mestres de Cerimônia 15:10 - 16:10 -> Tour guiado Backstage // Experimentação Cidade da Música

16:10 - 16:50 -> Coffee Break / Local: ÁREA VIP

ÁREA VIP 16:50 - 17:50 -> Tour guiado Backstage // Experimentação Cidade da Música

17:50 - 18:00 -> Deslocamento entre Área VIP e São Paulo Square

18:00 - 18:30 -> Cenografia e ambientes que geram experiências surpreendentes para diferentes públicos / Local: São Paulo Square / Speakers: Carla Rezende(Coordenadora de Planejamento Operacional da Rock World), Andreia Peres (Diretora Creators da Rock World Portugal) e Ana Biavaschi (Diretora Creators da Rock World)

Carla Rezende(Coordenadora de Planejamento Operacional da Rock World), Andreia Peres (Diretora Creators da Rock World Portugal) e Ana Biavaschi (Diretora Creators da Rock World) 18:30 - 18:50 -> Deslocamento até o Skyline

Talk Final:

LOCAL: Skyline