Tetra Pak abre inscrições para programa de aceleração de startups; saiba como participar

A Tetra Pak, empresa especializada no envase de alimentos e bebidas, anunciou a abertura de inscrições para seu programa de aceleração de startups, o Startup Tetra Pak. O propósito da iniciativa é encontrar pequenas empresas brasileiras capazes de trazer mais inovação à indústria de alimentos e bebidas.

Esta será a quarta edição do programa, que é realizado em parceria com a plataforma de inovação do Vale do Silício Plug & Play, que já acelerou companhias como Dropbox, Rappi e PayPal. Desde 2021, quando foi criado, o programa já acelerou 10 empresas, que juntas lançaram diferentes produtos próprios — hoje disponíveis para venda nas gôndolas de supermercados de todo o país.

Segundo a Tetra Pak, o objetivo é acelerar empresas que respondam às novas demandas de consumo, seja com propostas de inovação ou produtos com alguma diferenciação. Entre essas demandas mapeadas pela companhia estão a praticidade, saudabilidade e experiência do consumidor. Esses três pilares, segundo a empresa, determinam os processos de compra dos consumidores brasileiros da atualidade.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Como funciona o programa de aceleração da Tetra Pak

O objetivo da aceleração é facilitar a chegada de novos produtos ao mercado, ainda que sejam apenas ideias. Por isso, além das tradicionais mentorias, eventos e workshops comuns a programas de aceleração, as startups participantes também terão acesso ao Centro de Inovação ao Cliente (CIC) da Tetra Pak para desenvolverem os seus produtos. Lá, vão recber orientações durante todas as etapas de desenvolvimento do produto (alimento ou bebida), da idealização e estudos de mercado às estratégias comerciais.

“Todas as startups que participam do programa seguem uma jornada customizada que responde aos seus desafios de negócio. Juntos, traçamos um plano de ação e atuamos em parceria com a startup até o que o novo produto chegue as gôndolas”, explica Danilo Zorzan, diretor de Marketing da Tetra Pak Brasil.

Como se increver

Startups interessadas em participar do programa devem preencher informações sobre a empresa, bem como dados pessoais e de contato. Os empreendedores também devem descrever como a Tetra Pak pode ajudar a startup a acelerar o desenvolvimento de seus produtos. As empresas podem se inscrever no link, até dia 1 de novembro de 2022.

VEJA TAMBÉM

Como criar uma comunidade de clientes engajados? Ele fez isso e deve faturar R$ 22 milhões em 2022

Recorde no crowdfunding, Simple&Co capta R$ 3,5 milhões em rodada liderada por Bertha Capital