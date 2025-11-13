Test-drive da graduação? Evento mostra como é o curso de Adm na Escola de Negócios Saint Paul

Futuros alunos e famílias conhecem o novo campus da Escola de Negócios Saint Paul no Open Day
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h14.
Ninguém toma decisões importantes sem conhecer a fundo as opções disponíveis. É por isso que concessionárias de carro fazem test-drive e serviços de streaming oferecem períodos gratuitos antes do usuário assinar. Essas experiências ajudam a garantir que você fez a escolha certa.
Pensando nisso, a Escola de Negócios Saint Paul criou o Open Day, um evento exclusivo que permite a estudantes e famílias conhecerem de perto a graduação em Administração antes de tomar a crucial decisão de onde estudar.
A proposta da Graduação em Administração é oferecer formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país.
O movimento marca uma nova fase para a escola, que até então concentrava sua atuação em MBAs, programas executivos e educação corporativa. Agora, a aposta recai sobre jovens que buscam iniciar a carreira com uma base sólida em gestão e, ao mesmo tempo, alinhada às demandas de um mercado em transformação.
O bacharelado será presencial e começa em fevereiro de 2026, no novo campus da instituição na Rua da Consolação, em São Paulo. O espaço foi projetado para unir ambientes acadêmicos e áreas de convivência, com salas flexíveis e arquitetura que integra concreto e vegetação.
O Open Day é uma oportunidade para estudantes e suas famílias conhecerem de perto o que a Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul tem a oferecer.
Durante o evento, os participantes podem vivenciar, de forma prática, a metodologia de ensino da escola e entender como é o dia a dia no campus. É o momento perfeito para pais e filhos esclarecerem dúvidas sobre o processo seletivo, a estrutura do curso e o apoio oferecido pela faculdade.
Enquanto os pais participam de uma sessão informativa sobre a graduação, os futuros alunos vivenciam uma aula real da Escola de Negócios Saint Paul, liderada por um dos professores da instituição, proporcionando uma imersão no ambiente acadêmico da escola.
O Open Day será realizado de forma presencial, com eventos marcados em diferentes cidades. O evento é gratuito.
Inscreva-se por aqui e confira quando será a próxima edição.