Test-drive da graduação? Evento mostra como é o curso de Adm na Escola de Negócios Saint Paul

No Open Day da Escola de Negócios Saint Paul, estudantes e suas famílias têm a chance de vivenciar a experiência acadêmica da graduação em Administração e tirar dúvidas sobre o processo seletivo

Futuros alunos e famílias conhecem o novo campus da Escola de Negócios Saint Paul no Open Day

Futuros alunos e famílias conhecem o novo campus da Escola de Negócios Saint Paul no Open Day

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14h14.

Ninguém toma decisões importantes sem conhecer a fundo as opções disponíveis. É por isso que concessionárias de carro fazem test-drive e serviços de streaming oferecem períodos gratuitos antes do usuário assinar. Essas experiências ajudam a garantir que você fez a escolha certa.

Pensando nisso, a Escola de Negócios Saint Paul criou o Open Day, um evento exclusivo que permite a estudantes e famílias conhecerem de perto a graduação em Administração antes de tomar a crucial decisão de onde estudar.

Futuros alunos participam de uma aula imersiva no Open Day

Conheça a mais nova graduação de SP

A proposta da Graduação em Administração é oferecer formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país.

O movimento marca uma nova fase para a escola, que até então concentrava sua atuação em MBAs, programas executivos e educação corporativa. Agora, a aposta recai sobre jovens que buscam iniciar a carreira com uma base sólida em gestão e, ao mesmo tempo, alinhada às demandas de um mercado em transformação.

O bacharelado será presencial e começa em fevereiro de 2026, no novo campus da instituição na Rua da Consolação, em São Paulo. O espaço foi projetado para unir ambientes acadêmicos e áreas de convivência, com salas flexíveis e arquitetura que integra concreto e vegetação.

  • 1/11 (Imagens em 3D do novo prédio mostram como será o novo campus)

  • 2/11 (Espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza)

  • 3/11 (Curso de Graduação em Administração terá início no começo de 2026)

  • 4/11 (Processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais)

  • 5/11 (Espaços contemplam momentos de pausa e reflexão, inspirados em universidades como Harvard)

  • 6/11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

  • 7/11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

  • 8/11 (A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes)

  • 9/11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

  • 10/11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

  • 11/11 (Inteligência artificial e dados em tempo real serão usados para personalizar conteúdos)

Por que o Open Day é importante

O Open Day é uma oportunidade para estudantes e suas famílias conhecerem de perto o que a Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul tem a oferecer.

Durante o evento, os participantes podem vivenciar, de forma prática, a metodologia de ensino da escola e entender como é o dia a dia no campus. É o momento perfeito para pais e filhos esclarecerem dúvidas sobre o processo seletivo, a estrutura do curso e o apoio oferecido pela faculdade.

Enquanto os pais participam de uma sessão informativa sobre a graduação, os futuros alunos vivenciam uma aula real da Escola de Negócios Saint Paul, liderada por um dos professores da instituição, proporcionando uma imersão no ambiente acadêmico da escola.

Como participar

O Open Day será realizado de forma presencial, com eventos marcados em diferentes cidades. O evento é gratuito.

Inscreva-se por aqui e confira quando será a próxima edição.

