Test-drive da graduação? Evento mostra como é o curso de Adm na Escola de Negócios Saint Paul

Ninguém toma decisões importantes sem conhecer a fundo as opções disponíveis. É por isso que concessionárias de carro fazem test-drive e serviços de streaming oferecem períodos gratuitos antes do usuário assinar. Essas experiências ajudam a garantir que você fez a escolha certa.

Pensando nisso, a Escola de Negócios Saint Paul criou o Open Day, um evento exclusivo que permite a estudantes e famílias conhecerem de perto a graduação em Administração antes de tomar a crucial decisão de onde estudar.

Futuros alunos participam de uma aula imersiva no Open Day

Conheça a mais nova graduação de SP

A proposta da Graduação em Administração é oferecer formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país.

O movimento marca uma nova fase para a escola, que até então concentrava sua atuação em MBAs, programas executivos e educação corporativa. Agora, a aposta recai sobre jovens que buscam iniciar a carreira com uma base sólida em gestão e, ao mesmo tempo, alinhada às demandas de um mercado em transformação.

O bacharelado será presencial e começa em fevereiro de 2026, no novo campus da instituição na Rua da Consolação, em São Paulo. O espaço foi projetado para unir ambientes acadêmicos e áreas de convivência, com salas flexíveis e arquitetura que integra concreto e vegetação.

1 /11 (Imagens em 3D do novo prédio mostram como será o novo campus)

2 /11 (Espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza)

3 /11 (Curso de Graduação em Administração terá início no começo de 2026)

4 /11 (Processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais)

5 /11 (Espaços contemplam momentos de pausa e reflexão, inspirados em universidades como Harvard)

6 /11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

7 /11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

8 /11 (A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes)

11/11 (Inteligência artificial e dados em tempo real serão usados para personalizar conteúdos)

Por que o Open Day é importante

O Open Day é uma oportunidade para estudantes e suas famílias conhecerem de perto o que a Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul tem a oferecer.

Durante o evento, os participantes podem vivenciar, de forma prática, a metodologia de ensino da escola e entender como é o dia a dia no campus. É o momento perfeito para pais e filhos esclarecerem dúvidas sobre o processo seletivo, a estrutura do curso e o apoio oferecido pela faculdade.

Enquanto os pais participam de uma sessão informativa sobre a graduação, os futuros alunos vivenciam uma aula real da Escola de Negócios Saint Paul, liderada por um dos professores da instituição, proporcionando uma imersão no ambiente acadêmico da escola.

Como participar

O Open Day será realizado de forma presencial, com eventos marcados em diferentes cidades. O evento é gratuito.

Inscreva-se por aqui e confira quando será a próxima edição.