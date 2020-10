Tesla iniciará exportação de 7 mil carros de fábrica da China, diz jornal

A Tesla se prepara para iniciar a exportação de 7.000 unidades do Model 3 fabricados em sua gigafábrica na China, informou nesta segunda-feira, 26, uma publicação chinesa. O lote dos carros elétricos de entrada da marca devem ser enviados para a Bélgica, de onde serão distribuídos para toda a Europa. As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME Research.

Na semana passada, Elon Musk, presidente e fundador da montadora, disse que a capacidade de produção do Model 3 na fábrica de Xangai, inaugurada há um ano, atingiu 250.000 unidades anuais. A área ocupada pela fábrica da Tesla é 20% maior do que o Vaticano.

A publicação afirma ainda que o lote deverá ser enviado para países como Alemanha, Holanda, Itália, França, Portugal, Suíça e Suécia.

No início deste mês, a montadora reportou produção de 143.036 unidades no terceiro trimestre e a meta anual, segundo Musk, é atingir 20 milhões por ano.

No entanto, o caminho deve ser mais desafiador do que o bilionário previa. Além de montadoras novatas que estão ganhando terreno no mercado global, companhias tradicionais como a GM e a Ford têm aumentado as apostas no segmento de carros elétricos para sobreviver em um cenário inevitável de eletrificação dos veículos.

A estratégia de Musk na China com sua gigafábrica envolve ganhar espaço no maior mercado de veículos do mundo, com vendas anuais de aproximadamente 23 milhões de unidades — o Brasil, por exemplo, vende pouco mais de 2,5 milhões de veículos por ano.

O país asiático também é o maior produtor e consumidor global de carros elétricos. Por isso, a China é foco obrigatório das montadoras globais, tanto no segmento de combustão quanto em elétricos.