Tesla esgota short feminino lançado para celebrar desempenho na bolsa

A Tesla lançou no domingo, 05, um short curto feminino para celebrar o desempenho da empresa no mercado financeiro. O modelo, batizado de “short shorts”, custa 69,420 dólares (cerca de 360 reais) e já está esgotado. No dia do lançamento, o site de vendas da montadora chegou a sair do ar devido à procura. Elon Musk, fundador e presidente da companhia, comemorou o desempenho em sua rede social.

O nome da peça é uma alusão ao short selling – termo usado para venda de ações a descoberto, uma prática que Musk critica. O preço do produto também remete ao valor das ações da empresa, que no início do ano chegou a 420 dólares cada.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

O short, vendido na cor vermelha, tem o logo da Tesla na frente e a palavra “S3XY” na parte de trás, uma referência aos quatro modelos da montadora: Model S, Model 3, Model X e Model Y.

Modelo consta no e-commerce da marca Modelo consta no e-commerce da marca

O produto é uma crítica aos especuladores que apostam no desastre da montadora no mercado de ações. A descrição da peça no e-commerce da Tesla fala em “conforto excepcional ao som do fechamento da bolsa.”

Recentemente, a Tesla se tornou a montadora mais valiosa do mundo, superando marcas tradicionais como a Toyota e a Volkswagen.