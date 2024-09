Tesla diz que sistema autônomo de seus carros chegará à China e Europa em 2025

A Tesla disse que lançará seu sistema assistência ao motorista "Full Self Driving" na Europa e na China no início do ano que vem.

A empresa de Elon Musk informou que o serviço — o um recurso adicional pago para clientes da Tesla — está programado para ser lançado nas duas regiões no primeiro trimestre de 2025, "pendente de aprovação regulatória".

O chamado Full Self Driving, ou FSD, tem sido um pilar fundamental da estratégia de Musk para tornar a Tesla uma empresa mais centrada em IA e impulsionar a tecnologia de direção autônoma, segundo reportagem da CNBC.

Apesar do rótulo, o FSD não é capaz de tornar seus veículos totalmente autônomos. Os motoristas ainda precisam sentar ao volante e manter os olhos nas estradas, bem como assumir o controle quando necessário.

O FSD é uma atualização do assistente de motorista Autopilot da Tesla, que já está disponível na Europa e na China. A Tesla também já ofereceu uma versão mais básica de sua tecnologia FSD por anos no país asiático.

Desde 2016 Musk vem prometendo aos investidores que a Tesla entregará tecnologia capaz de fazer os carros andarem completamente sozinhos. A empresa até agora não conseguiu cumprir esse compromisso devido a limitações técnicas e regulatórias.