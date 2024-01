Tesla abre a primeira loja na América do Sul e Brasil é deixado de lado; veja onde será

Os brasileiros que quiserem comprar um carro da Tesla (TSLA), marca de automóveis inteligentes do magnata Elon Musk, terão que esperar ainda mais até que a empresa escolha vir para o Brasil. Isso porque a marca anunciou que trará operações para a América Latina, mas deixou o maior país dela de fora dessa estratégia.

A bem da verdade, a escolha da Tesla para sua primeira loja física em continente sul-americano é um pouco estranha a primeira vista. O espaço será inaugurado no Parque Arauco, um luxoso shopping localizado na cidade de Santiago, capital do Chile. A informação foi obtida pela Bloomberg, que teve acesso a um e-mail de marketing enviado a clientes e replicado em algumas contas do X (antigo Twitter).

O que esperar da loja da Tesla no Chile?

Segundo apuração da Bloomberg, a loja registrou o nome de Tesla Chile SpA em setembro do ano passado. A unidade física da marca na capital chilena vai não somente vender automóveis, como também fabricá-los. Além da comercialização dos carros inteligentes, a ideia é que por lá se desenvolvam também atividades relacionadas à "geração de energia e eletricidade".

Para agilizar o processo, a Tesla já teria inciado o processo de recrutamento dos funcionários para a nova loja, além de um diretor regional. Há vagas abertas no LinkedIn para três posições para oportunidades na América Latina.

Cenário acirrado na América Latina

A disputa pelo território sul-americano anda acirrada para as gigantes de tecnologia, e tudo indica que o campo dessa "batalha" vai começar no Chile. Enquanto a Tesla agiliza o processo para começar suas operações no país, a chinesa BYD avança com seus planos de lançamentos na capital. No ano passado, por exemplo, a marca lançou seu sedan Seal na capital chilena e, nesta terça-feira, 23, a BYD assumiu a primeira posição nas marcas mais vendidas no mercado chinês em 2023. A empresa comercializou cerca de 2,5 milhões de veículos no ano no país, frente aos 2,2 milhões de carros vendidos pela alemã Volkswagen.

A chinesa tem planos já divulgados de montar uma fábrica de cátodos no Chile, que estão mais próximos de se tornar realidade depois que a marca obteve acesso aos preços preferenciais para o lítio. Mas tanto a BYD quanto a empresa de Elon Musk tem o mesmo desafio: as vendas no país representam só 2,5%.