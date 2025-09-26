Negócios

Temporal faz Toyota paralisar produção em suas fábricas no Brasil; montadora é a 5ª maior do país

Só a Toyota em Sorocaba emprega 4.500 pessoas

Só a unidade de Sorocaba foi responsável por US$ 935,4 milhões exportados entre janeiro e agosto de 2025, (Kiyoshi Ota/Bloomberg /Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06h16.

A Toyota paralisou as atividades de todas as suas fábricas no Brasil após o temporal que destruiu no início desta semana parte de sua unidade em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A EXAME confirmou a informação com a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. A montadora tem fábricas em Sorocaba e Indaiatuba.

Com as unidades fechadas, a produção dos modelos Yaris Cross, Yaris (para exportação), Corolla e Corolla Cross foi interrompida.

A Toyota é a quinta maior fabricante do Brasil, atrás de Stellantis, Volkswagen, General Motors e Hyundai. No ano passado, produziu mais de 200 mil veículos no país.

Impacto econômico

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) - Subseção do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região - apontam que, até agosto de 2025, o Brasil exportou US$ 4,0 bilhões em automóveis de passeio — crescimento de 62% em relação ao mesmo período de 2024. A Toyota responde por quase 1/4 dessas exportações.

Só a unidade de Sorocaba foi responsável por US$ 935,4 milhões exportados entre janeiro e agosto de 2025, o equivalente a 23,1% do total nacional. Incluindo as exportações da planta de Indaiatuba, o valor ultrapassa US$ 1,1 bilhão, representando cerca de 28% do montante total exportado pelo Brasil. A Argentina é o principal destino, com quase 70% das vendas de Sorocaba. O levantamento do DIEESE foi feito com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Impacto nos empregos

Além do impacto macroeconômico, a questão do emprego também é relevante. A Toyota em Sorocaba emprega 4.500 pessoas. O sindicato se reuniu na quarta-feira com a direção da Toyota,

“O Sindicato garante que não haverá demissões. A relação de confiança construída ao longo dos anos sempre permitiu encontrar soluções em situações difíceis, como na pandemia. Agora, diante da crise climática que interrompeu a produção em Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba, estamos mais uma vez mobilizados para assegurar tranquilidade aos trabalhadores e alternativas que mantenham a indústria ativa", disse Leandro Soares, presidente do sindicato.

Em nota, a Toyota disse que a retomada da planta de motores em Porto Feliz "levará meses" e que a empresa e está buscando alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países, com o objetivo de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP).

