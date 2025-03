“Temos uma visão clara de como pessoas se moverão no futuro”, diz CEO global da Hyundai

Desde 2019, o espanhol José Muñoz lidera a Hyundai Motor Company, dona das marcas Hyundai, Genesis e KIA. Primeiro estrangeiro a ser nomeado CEO global da companhia sul-coreana, sob sua liderança o Grupo Hyundai Motor (HMG) se tornou a terceira maior montadora do mundo, ficando atrás apenas das marcas Toyota e Volkswagen.

Defensor do investimento em novas tecnologias e parcerias para tornar o transporte mais seguro e sustentável, Muñoz tem um histórico longo no setor automotivo passando por montadoras como Daewoo, Toyota e Nissan.

Entre suas realizações na Hyundai, se destacam a expansão da capacidade de produção global e nos Estados Unidos, com um investimento de US$ 12,6 bilhões em uma nova fábrica e joint ventures de baterias na Geórgia. Em 2022, foi nomeado para o Conselho de Administração da Hyundai Motor Company, com responsabilidades expandidas para incluir Europa, Índia, Oriente Médio, África e região Ásia-Pacífico.

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente José Muñoz fala sobre sua trajetória profissional, os desafios do setor automotivo e as estratégias da Hyundai para se destacar no mercado nos próximos anos.

Sua carreira inclui empresas como Nissan e Hyundai, sempre em cargos de alta liderança. Quais habilidades o trouxeram até aqui?

Comecei minha carreira em engenharia nuclear e aeroespacial e tenho muito orgulho de ser engenheiro. Como tal, acredito que os dados sempre devem orientar nossas decisões. Afinal, não podemos gerenciar o que não medimos. Pessoalmente, tento permanecer humilde na escuta, ávido por desafios e buscando ser a pessoa mais dedicada da sala. Manter a curiosidade também é uma parte importante do sucesso na indústria automotiva, que é muito complexa.

Desde que assumiu como CEO Global da Hyundai, quais foram os principais desafios que enfrentou e como os superou?

Sigo impressionado com a resiliência e a flexibilidade com que respondemos rapidamente às mudanças em nosso setor, que é tão dinâmico – seja por causa de novas regulamentações, mudanças nas preferências dos consumidores ou interrupções na cadeia de suprimentos. Adaptar-se para enfrentar desafios faz parte do nosso DNA.

Promover a excelência em toda a cadeia de valor – desde design, P&D, produção, marketing, vendas e serviços – é outro grande desafio em um setor tão competitivo e, quando adicionamos todas as nuances e regulamentações específicas de cada mercado junto com questões geopolíticas como os acordos de livre comércio e tarifas, é como jogar xadrez 3D. Nenhum dia é igual e nunca há um momento de tédio.

Neste ano você foi eleito Pessoa do Ano pela MotorTrend, um prêmio que é entregue desde 1949? Como você vê esse reconhecimento em um setor tão competitivo?

Estou extremamente honrado por ser reconhecido pela MotorTrend como Pessoa do Ano de 2025 e por estar em um grupo tão talentoso de líderes do setor. Esse reconhecimento se deve à visão e ao apoio do Executive Chair do Grupo Hyundai Motor, Sr. Euisun Chung; às mulheres e homens extremamente dedicados que trabalham na Hyundai; aos nossos excelentes parceiros concessionários e clientes que contribuem incansavelmente com a Hyundai neste setor tão competitivo e dinâmico.

Uma das apostas da Hyundai está na mobilidade elétrica e no hidrogênio. Qual é a sua visão para o futuro dessas tecnologias e o papel da Hyundai nesse cenário?

Estamos investindo em robótica, IA e direção autônoma com empresas como Boston Dynamics, Waymo e 42dot. Temos uma visão clara de como pessoas e bens se moverão no futuro: de maneira mais segura, sustentável e eficiente. E temos os recursos para realizar essa visão. O Grupo e suas mais de 50 afiliadas são únicos na sua capacidade de reunir e aplicar recursos.

Embora estejamos na vanguarda da eletrificação, também seguimos investindo em veículos híbridos e até em combustão interna, além de células de combustível de hidrogênio, porque acreditamos que o mercado ditará essa transição.

Como você vê a Hyundai competindo com Tesla, BYD e outros gigantes no setor de eletrificação? O que diferencia a estratégia da Hyundai?

Somos a terceira maior montadora do mundo e ocupamos o segundo lugar em vendas de veículos elétricos nos EUA, e vamos continuar crescendo. Nossa prioridade é continuar executando nossa Estratégia 2030, que inclui US$ 90 bilhões em investimentos até 2030 para lançar 21 novos veículos elétricos, dobrar nossas ofertas de híbridos elétricos de 7 para 14, vender dois milhões de veículos elétricos, aumentar a capacidade de produção e melhorar a tecnologia das baterias.

Seremos competitivos frente a concorrência sempre que entregarmos produtos superiores com tecnologias que os clientes valorizam, com uma experiência superior de vendas em nossos concessionários, e se adotarmos a filosofia coreana de “son nim”, de convidado de honra, na forma como fazemos a abordagem no atendimento a nossos clientes.

A Hyundai investiu em carros autônomos, inteligência artificial e novas formas de mobilidade. Como você imagina que será o mercado automotivo nos próximos 10 anos?

A direção autônoma tem o potencial de aumentar a segurança rodoviária e continuaremos a desenvolver esta tecnologia internamente e com parceiros como a Waymo. Os clientes querem transporte seguro, conveniente e eficiente, com as mesmas conveniências digitais que têm em seus smartphones.

Qual é o seu principal objetivo para a Hyundai nos próximos anos?

Diante das incertezas macroeconômicas e geopolíticas, continuaremos a ouvir nossos clientes, parceiros e associados para responder a mudanças de maneira transparente e decisiva. Queremos que todos os nossos stakeholders prosperem, incluindo funcionários, clientes, concessionários, fornecedores e acionistas. Costumo dizer que é um ótimo momento para estar com a Hyundai e isso é mais verdadeiro do que nunca.