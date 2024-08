Tem dúvida sobre o bônus desse ano? Ele criou um app para 'desenhar' as metas dos times comerciais

O fim do ano traz um desafio e tanto para as empresas com alguma política de remuneração variável: qual é o valor justo do bônus a ser pago para cada funcionário? Como premiar quem de fato entregou resultados no ano? E, ao mesmo tempo, como saber diferenciar quem merece o prêmio e quem deveria estar fora da lista?

O empreendedor Rodolfo Carvalho tem respostas para alguns desses dilemas — sobretudo se ao alvo da bonificação é a área comercial da empresa.

Em 2019, Carvalho fundou a Incentivar, uma startup de São Paulo desenvolvedora de um aplicativo capaz de ajudar empresas a mapear o andamento das metas estipuladas para sua mão de obra.

A ideia da Incentivar partiu de outro negócio liderado por Carvalho: a agência de live marketing Askme, especializada em campanhas publicitárias e em ações de marketing in loco, as chamadas ativações, para grandes empresas como a fabricante de bebidas Coca Cola, a operadora Claro e o banco Itaú.

Além disso, no mesmo período, ele atuou como investidor. Em 2016, ele foi um dos que aportou recursos na rodada série A da startup de benefícios corporativos Allya, no valor de 7,5 milhões de reais.

Antes disso tudo, Carvalho trabalhou nas áreas de marketing, branding e estratégia em companhias de peso no mercado publicitário como McCann e Ogilvy.

Como funciona o app da Incentivar

A experiência na gestão de ativos bastante intangíveis de um negócio — o poder da marca e a solidez de uma estratégia — o fizeram ter a certeza de que por trás de bons resultados nessas searas estão times engajados e cientes de suas responsabilidades frente ao negócio onde trabalham. Daí nasceu a Incentivar.

"Todo mundo tem uma meta, algo a perseguir dentro ou fora de sua organização", diz Carvalho. "A gente trouxe esses números para dentro do software e organizamos os objetivos em função do tempo, seja por mês ou ano, por exemplo."

O aplicativo da Incentivar tem um quê de outras plataformas adeptas do uso de jogos online para engajar os usuários. É algo na linha da 'gamificação' promovida pelo app Duolingo para quem quer aprender idiomas.

Por ali, um vendedor pode ver as metas comerciais estabelecidas pela empresa onde trabalha, bem como os clientes a serem abordados e, sobretudo, o que falta para o objetivo ser batido.

Para facilitar o entendimento, cada etapa de uma campanha de vendas é chamada por ali de 'ponto' a ser conquistado. Gráficos bonitinhos mostram quantos pontos o usuário já conquistou — e quantos faltam para alcançar o objetivo. É como se a meta comercial estivesse sendo 'desenhada' para todo mundo entender por A mais B o que precisa ser feito para atingir o objetivo.

O app também traz sugestões de abordagens comerciais a serem feitas aos clientes. Cada empresa pode personalizar o conteúdo da maneira que quiser.

"O engajamento de funcionários depende de mensagens simples e propositivas, por isso nosso app traz clareza nas metas e facilidade na visualização de dados e comunicação, incluindo o formato de stories e um módulo feed social que está sendo construído, tornando o incentivo parte do dia a dia dos participantes", diz Carvalho.

Ao gestor das campanhas comerciais, o aplicativo exibe uma porção de gráficos sobre o desempenho dos vendedores e de todo tipo de indicador a ser monitorado na campanha.

Mais do que isso: pelo app da Incentivar, a gestão de uma companhia pode fazer o pagamento do bônus e até mesmo oferecer outros benefícios corporativos para sua mão de obra.

"Estamos desenvolvendo uma wallet na qual o vendedor pode gerenciar seus recursos", diz Carvalho. "Somos uma plataforma completa para quem deseja fazer trade marketing."

Para onde vai o negócio

Agora, a Incentivar está investindo em funções para análises individuais de desempenho. Com isso, a ideia é ter caminhos para cada um contornar os percalços de uma meta. Por exemplo, se em determinado dia o desempenho de um indivíduo ficar abaixo da média, o software informará o quanto ele precisa vender nos próximos dias para compensar as perdas.

"Ao mostrarmos ao vendedor exatamente o que ele precisa fazer, aumentamos o engajamento e reduzimos o estresse e a ansiedade causados pela falta de visibilidade e planejamento", diz Carvalho.

Em 2024, pelo aplicativo da Incentivar deverão passar 200 milhões de reais. A quantia abarca o valor das metas estabelecidas pelos clientes como também o que é pago aos vendedores a título de metas batidas.

Entre os mais de 50 clientes da Incentivar estão a fabricante de bebidas Danone e a montadora Stellantis.

O desempenho da Incentivar até agora atraiu investidores. Desde maio, a Incentivar faz parte do Boostlab, programa de aceleração de startups do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Pelo programa, a empresa recebeu um investimento inicial de 1 milhão de reais e deverá receber mentorias com executivos do BTG, além de ter a oportunidade de fazer negócios com o banco e parceiros.

O plano da empresa é chegar a 600 clientes até 2026. Rodolfo Carvalho, CEO e fundador da startup, destaca o investimento em tecnologia.

"Vamos multiplicar em cinco vezes a quantidade de dados transacionados na plataforma", diz Carvalho.