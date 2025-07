Teltec lança nova marca para cloud e cria spin-off que vai faturar R$ 150 milhões em 2025

A corrida das empresas pela digitalização segue em alta — e com ela, a disputa por espaço na nuvem. Em um mercado onde a demanda cresce mais rápido do que a capacidade de resposta das empresas de tecnologia, a catarinense Teltec Solutions decidiu reorganizar o negócio.

A companhia acaba de lançar oficialmente a Teltec Data, divisão dedicada exclusivamente à operação de cloud computing. O novo braço nasce como uma empresa dentro da empresa: com 80 funcionários, mil clientes ativos e um plano claro de dobrar o ritmo de crescimento da operação em nuvem.

A movimentação vem num momento em que a área de cloud representa quase metade do faturamento da Teltec, que em 2024 somou 299 milhões de reais. Só no primeiro semestre de 2025, a operação da Teltec Data faturou 98 milhões de reais — uma alta de 40% sobre o mesmo período de 2024. A meta para o ano é chegar a 150 milhões de reais.

“A velocidade importa. Criar a Teltec Data é uma forma de dar mais agilidade às nossas duas frentes de negócio”, afirma Diego Brites Ramos, CEO do grupo Teltec. “Hoje temos públicos distintos, desafios diferentes e ciclos de venda e entrega que exigem autonomia operacional.”

O futuro em duas frentes

A separação das unidades busca atender um mercado que se sofisticou. Enquanto a Teltec Solutions segue com foco em infraestrutura, conectividade e segurança, a Teltec Data vai operar como uma consultoria especializada em cloud. A proposta é atender empresas que estão migrando para a nuvem com soluções personalizadas, integradas e com menos desperdício.

“Cloud não é sobre migrar tudo. É migrar o necessário”, afirma Cesar Schmitzhaus, diretor da nova divisão. “Nossos clientes precisam de ajuda para entender o que realmente deve ir para a nuvem, com eficiência, segurança e maturidade.”

A Teltec Data já nasce com parceiros estratégicos como Microsoft e GitHub, além de um contrato guarda-chuva que abrange todas as frentes de cloud — da gestão de dados à infraestrutura escalável para inteligência artificial.

História da empresa

A Teltec nasceu em 1991, em Florianópolis, como uma integradora de antenas e redes de telefonia fixa. A empresa foi fundada por Glauco Brites Ramos, engenheiro e ex-funcionário público, que percebeu a falta de infraestrutura em cidades do interior catarinense. O primeiro cliente foi a estatal Telesc.

Com a privatização das teles e a universalização da telefonia no fim dos anos 1990, a Teltec precisou mudar de rumo. Nos anos 2000, passou a atuar com redes de dados e segurança. A virada seguinte veio em 2013, quando incorporou soluções de cloud computing ao portfólio.

Desde então, a empresa passou por três grandes fases de reposicionamento: telecomunicações, redes e agora nuvem. “Mais do que triplicamos de tamanho nos últimos cinco anos”, diz Ramos.

O bom momento da companhia tem sido retratado nas páginas da EXAME: desde 2022, a Teltec participa do ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Planos de expansão

O crescimento da Teltec tem sido consistente. Em 2019, a empresa faturou 75 milhões de reais. Em 2023, a receita subiu para 204 milhões. No ano seguinte, fechou em 299 milhões. A estimativa para 2025 é ultrapassar os 370 milhões.

Boa parte desse avanço veio da área de nuvem, que cresceu 83% em 2024. Com a Teltec Data, a empresa projeta um crescimento ainda maior. A nova unidade já representa 40% do grupo, com expectativa de manter ritmo de expansão superior ao das big techs que lideram o setor.

A Teltec também vem ampliando presença geográfica. Nos últimos dois anos, abriu escritórios em Porto Alegre, Recife, Cuiabá, Curitiba e Belo Horizonte. Já tinha bases em Florianópolis, São Paulo, Brasília e outras capitais.

O que muda com a Teltec Data

A criação da nova marca é um spin-off parcial. A Teltec Data segue com o mesmo CNPJ, mas já opera com equipes de vendas, entrega, marketing e atendimento separados. Times corporativos, como finanças e RH, seguem integrados ao grupo.

O foco é ganhar velocidade, tanto na entrega quanto na personalização dos serviços. A Teltec Data atua com esteiras de desenvolvimento ágil, consultoria para transformação digital e estrutura de cloud voltada para IA, inteligência artificial, e análise de dados.

“A gente entrega a camada de infraestrutura para que os clientes foquem no que realmente importa para o negócio deles”, diz Schmitzhaus. A estratégia mira empresas que precisam escalar projetos digitais com agilidade, sem comprometer segurança e custos.

Desafios e concorrência

A movimentação também responde a uma demanda crescente por especialização. O mercado de cloud está cada vez mais segmentado. A Teltec Data atende principalmente o setor privado, enquanto a Teltec Solutions ainda tem presença forte no setor público.

A divisão permite, inclusive, que cada empresa tenha parcerias distintas — até mesmo com fornecedores concorrentes. “Antes, isso travava negociações”, afirma Ramos. “Agora conseguimos atuar com mais liberdade e foco.”

Outro desafio é a mudança de comportamento dos clientes. Muitos projetos de nuvem falham por falta de planejamento, o que leva empresas a recuar para infraestruturas internas. A Teltec aposta na consultoria para evitar esse desperdício.

“Tem muita carga de trabalho voltando para on-premise, infraestrutura local, por erro de estratégia. Nosso modelo evita esse ciclo”, diz Schmitzhaus.

Cesar Schmitzhaus, da Teltec Data: “A gente entrega a camada de infraestrutura para que os clientes foquem no que realmente importa para o negócio deles” (Divulgação/Divulgação)

Próximos passos

A expectativa é que a Teltec Data continue crescendo acima da média do setor. Além de buscar novos clientes, a unidade deve aumentar sua participação no faturamento total do grupo. A estimativa é que 2025 feche com metade da receita vinda de nuvem.

A empresa também estuda abrir um CNPJ próprio para a Teltec Data, caso a operação continue ganhando escala. Internacionalização e ESG, práticas ambientais, sociais e de governança, também estão no radar.

“A gente tem uma base sólida, mas precisamos nos manter em movimento”, afirma Ramos. “É assim que a Teltec cresceu até aqui — e é assim que vamos continuar crescendo.”