Telefónica negocia parceria de data centers com Asterion, diz Bloomberg

A Telefónica SA está perto de formar uma parceria com a empresa de private equity Asterion Industrial Partners para a gestão de data centers, de acordo com pessoas a par das negociações.

Sob o acordo, a empresa de telecomunicações com sede em Madri poderia transferir cerca de uma dúzia de data centers na Espanha e na América Latina para uma nova entidade que seria administrada pela Asterion, de acordo com as fontes, que não quiseram ser identificadas. A Telefónica receberá uma compensação da Asterion, disseram, embora sem especificar o valor.

Um acordo pode ser anunciado ainda nesta semana, de acordo com uma das pessoas. Nenhum acordo foi finalizado e o negócio pode não ir em frente.

Porta-vozes da Telefónica e da Asterion não quiseram comentar.

O acordo está em andamento há mais de seis meses, disseram as pessoas. Se concluído, marcaria mais uma etapa da unidade Infra, da Telefónica, na busca de parceiros para administrar ativos e reduzir o custo dos investimentos da operadora endividada. Em outubro, a Infra formou uma joint venture com a Allianz na Alemanha para criar uma empresa de banda larga por fibra óptica para o atacado.

Também marcaria o segundo acordo de data center entre a Telefónica e a Asterion, depois que a empresa de investimentos de Madri, fundada pelo ex-executivo da KKR & Co. Jesús Olmos, adquiriu 11 centros em sete países em 2019 por 550 milhões de euros (US$ 666 milhões).

Os data centers em negociação atualmente são de qualidade inferior aos vendidos anteriormente, porque a tecnologia é mais antiga e resultariam em um preço menor, segundo as pessoas.

A Telefónica não divulgou números recentes sobre o total de data centers sob controle. Em balanço financeiro de 2018, a empresa disse que tinha 25 data centers.