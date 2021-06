TC se consolida como a maior comunidade de investidores da América Latina

Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que o número de CPFs ativos na bolsa de valores cresceu 6x em dez anos, passando de 600.000 investidores em 2012 para 3,6 milhões neste ano. O estudo mostra também que o perfil médio de quem passou a investir é jovem – em média, de 32 anos –, que a grande maioria (73%) obtém informações sobre investimentos na internet, e que a presença feminina é crescente: são 900.000 (ou 25%) mulheres investindo na B3.

Esse boom de novas pessoas chegando à bolsa de valores, a transformação digital e o maior acesso à informação impõem desafios e oportunidades aos dois lados do balcão: para quem busca investidores, é imprescindível estar atento à qualidade dos serviços prestados, à reputação e à credibilidade para atrair os recursos. E para quem investe, fica a pergunta: onde e como aplicar o dinheiro para alcançar meus objetivos financeiros?

A jornada para conseguir resultados positivos nessa via de mão dupla passa pelo tripé formado por educação financeira, análise de dados e inteligência de mercado, ou seja, os ativos que geram valor para o modelo de negócios do TC.

“Nascemos de uma dor: do investimento ser percebido como um ato solitário. Ninguém precisava investir sozinho e queríamos mudar isso. Existe lugar para todos na bolsa de valores e qualquer um pode começar a estudar e se tornar um grande investidor”, diz o CEO da companhia, Pedro Albuquerque.

Mais do que uma TechFin, o TC é a maior comunidade de investidores pessoa física da América Latina, com 470.000 usuários, e proporciona a cada um deles, por meio de inovadores serviços, produtos financeiros e diferentes planos de assinaturas, o mesmo nível de acesso que têm os investidores institucionais.

O networking e o engajamento entre os membros são dois pontos fortes do TC, que promove a troca de informações por meio de fóruns de discussão dentro da plataforma, além de encontros presenciais e digitais. “Nesses espaços, nossos usuários podem contar sobre suas operações, sucessos, fracassos, próximos passos e o que quiserem que se relacione ao mercado financeiro”, descreve Albuquerque. “Esse efeito de rede permite interação e uma troca de informações muito importante com investidores mais experientes”.

Educação financeira também está no DNA do TC, que disponibiliza cerca de 30 cursos, centenas de artigos, trilhas de conhecimento, gibis e e-books, além de lives, eventos e várias funcionalidades que atendem desde o investidor iniciante até o avançado – tudo gratuitamente.

Caso o usuário queira buscar soluções mais sofisticadas, pode assinar planos com valores a partir de 79,90 reais por mês, que incluem conteúdos exclusivos produzidos pela central de inteligência TC Mover. O plano TC Master (249,90 reais mensais), por exemplo, permite entre outras coisas o acesso a ideias de investimentos de contribuidores renomados, como os próprios sócios do TC.

Com a inteligência capaz de antecipar os movimentos do mercado, os membros do TC têm à disposição as melhores ferramentas para tomar decisões mais assertivas na hora de aplicar o seu dinheiro. Ao promover educação financeira, o TC também dá autonomia e poder aos brasileiros para evoluírem em seus investimentos.

Pedro Albuquerque, do TC: foco na entrega de educação e inteligência a investidores Pedro Albuquerque, do TC: foco na entrega de educação e inteligência a investidores

“Prover transformação é o que nos move; e propósito genuíno é o que nos conecta. Criamos um ecossistema completo de educação, sem paralelo no mercado financeiro brasileiro, unindo conhecimento teórico e ferramentas práticas de aprendizado, a fim de ajudar a formar milhares de investidores de maneira responsável e segura”, descreve o CEO Pedro Albuquerque, que acredita que a verdadeira independência é o conhecimento.

